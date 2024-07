Falando em “campanha do amor”, Marcus chega de ônibus e anima militância com Flaviano

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pré-candidato do MDB para a prefeitura de Rio Branco nas eleições municipais, Marcus Alexandre, foi recebido com festa por apoiadores na Praça do Juventus nesta sexta-feira (26), de onde saiu uma passeata pela Avenida Getúlio Vargas até o Ginásio do SESI, onde acontece a convenção que oficializará seu nome como candidato.

O emedebista chegou em um ônibus, junto com militantes que saíram do bairro Tancredo Neves. Ele saiu do coletivo ao som de batucadas, recebeu cumprimentos, buzinadas de motoristas que passavam nas proximidades, e foi ovacionado por centenas de pessoas que o aguardavam.

Na chegada, Marcus disse estar feliz, sobretudo com a quantidade de apoio voluntário que tem recebido, enquanto tem como adversários a máquina pública do estado e da prefeitura. “É uma campanha de coração, o apoio popular é muito importante. Quem está aqui hoje é voluntário, está aqui porque quer uma cidade melhor. Hoje, a nossa convenção é feita com as pessoas que querem mais por Rio Branco. Mais carinho, mais gentileza, mais resultado, mais trabalho no bairro. Nós estamos enfrentando as máquinas. A maioria da classe política não nos apoia, mas o apoio mais importante é o apoio do povo”, afirmou ao ser recebido.

Anúncios

Na praça, ele encontrou o cabeça do MDB do Acre, Flaviano Melo. “Estamos juntos aqui, 11 partidos, e principalmente a comunidade feliz com essa nova oportunidade ter Marcus Alexandre como prefeito de Rio Branco”, disse Melo.

A convenção do MDB que oficializa Marcus Alexandre como candidato à prefeitura de Rio Branco, bem como Marfisa Galvão como candidata à vice-prefeita, deve iniciar às 18h.

FOTOS DE SÉRGIO VALE