Apoiadores de Marcus se concentram na Praça do Juventus para caminhada

Apoiadores da aliança em torno do pré-candidato emedebista Marcus Alexandre, que disputa o cargo de prefeito de Rio Branco, se reúnem no fim da tarde desta sexta-feira (26), na Praça do Juventus, para acompanhá-lo em caminhada até o local da convenção que oficializará como candidato, no Ginásio do SESI.

À espera de Alexandre, o deputado estadual Tanizio de Sá (MDB) disse que a militância e a sociedade foram mobilizados pela capacidade do candidato em gerir. “É uma felicidade ter um candidato com a estrutura, com o pensamento e capacidade que Marcus tem. Isso faz dele o candidato mais preparado para conduzir o Rio Branco, porque conhece os problemas da cidade e é isso o que nos traz aqui, orgulhosos de acompanhá-lo nesta caminhada”, afirmou.

Francildo Chaves, pré-candidato a vereador pelo MDB, argumentou que trabalhou com Marcus Alexandre no Departamento de Estradas e Rodagens do Acre – DERACRE e foi a confiança nele que o embalou a se aproximar da política. “Sou engenheiro como ele, trabalhamos juntos no DERACRE e em sua gestão na Prefeitura de Rio Branco. Pela confiança que tenho nele, pela integridade que nele está, a esperança foi resgatada”, declarou.