Operação desmonta esquema de corrupção na Prefeitura de Cacoal

Na manhã desta sexta-feira (26), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO2), deflagrou a operação Caríbdis, que investiga um suposto esquema de corrupção envolvendo servidores públicos municipais da cidade de Cacoal.

A ação resultou no cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e na sede da Prefeitura de Cacoal, especificamente na Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLAN, além da medida cautelar de afastamento das funções públicas dos três servidores investigados no caso.

As investigações, que tiveram iinício neste ano, apontam para a prática dos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, corrupção ativa, corrupção passiva e crime funcional contra a ordem tributária. De acordo com as informações, o esquema consistia na cobrança de valores pecuniários por parte dos servidores para a facilitação de licenças de construção e a manipulação de avaliações de imóveis, com o objetivo de reduzir o valor a ser pago de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI em face de terceiros interessados.

As buscas realizadas nas residências dos investigados e na Prefeitura de Cacoal resultaram na apreensão de documentos, computadores e celulares, que serão analisados pela Polícia Civil, por meio da DRACO2.

A operação Caríbdis recebeu esse nome em referência ao monstro devorador marinho da mitologia grega que criava um turbilhão com o objetivo de destruição de navios no estreito de Messina na Itália. Segundo a mitologia, Caríbdis era responsável por sugar e destruir tudo a sua volta de forma extremamente feroz.