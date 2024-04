Ultra Fibra Gamer servirá como etapa estadual para o campeonato brasileiro de jogos online

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma parceria entre a empresa de internet Sem Fronteiras e a Federação de Games e Tecnologia do Acre (FAGT), resultou no lançamento na tarde desta terça-feira, 23, da Ultra Fibra Gamer, que é uma competição de jogos online que será realizada no Acre, na primeira semana de maio.

“A principal importância do evento é incentivar, estamos trazendo uma mega estrutura, o evento é aberto para todos os públicos, a gente quer mostrar para essa galera Gamer que está sem incentivo a entender que esse ramo pode servir como uma profissão para eles”, disse Bruno Freitas, que é gerente comercial da Sem Fronteiras.

A competição, que terá as seguintes modalidades: Clash Royale, CS2, Valorant, Free Fire, Fifa e Lol, acontecerá em duas etapas, a online e a presencial. A etapa online será transmitida pelo YouTube e as semifinais e finais acontecerão no auditório da Universidade Federal do Acre (UFAC). O evento servirá como uma espécie de etapa estadual para o campeonato brasileiro.

Segundo o gerente comercial da “Sem Fronteiras”, a empresa que acompanha o segmento há dois anos está voltada para esse público. A ideia é fazer do Ultra Fibra Gamer, um evento anual, para fomentar a comunidade gamer do estado.

Serão premiados o 1°, 2° e 3° lugares, com troféu e dinheiro. A quantia será divulgada após o período de inscrições. Toda a verba arrecadada se converterá em prêmios aos vencedores.

“Nós queremos fomentar esse mercado e colocar esperança na galera que está querendo entrar nele”, disse Akira Yoshiga, que é diretor da Federação de Games e Tecnologia do Acre.

As inscrições já estão abertas e vão até 04/05, para participar do evento, o Gamer deverá acessar o link que está na Bio do Instagram da “Sem Fronteiras” A taxa de inscrição é de R$ 25 individual e de R$ 100 para a equipe. Dependendo da modalidade uma equipe chega a comportar 05 integrantes.