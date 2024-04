Bené do Cavaco, o músico e empresário cearense que fincou raízes no Acre há quase 50 anos

Um dos comerciantes mais tradicionais do Acre, onde chegou no dia 19 de novembro de 1974, o músico e empresário Bené do Cavaco, de 71 anos, de idade, foi o entrevistado desta terça-feira, 23, do Bar do Vaz, transmitido pelo ac24horas.

Nascido Benedito Pinheiro Cunha, Bené é cearense de Jaguaribara, município da região metropolitana de Fortaleza, no vale Jaguaribe. Desde quando chegou ao estado, ele concilia sua atividade comercial com a música.

Na conversa, obviamente acompanhado de seu indefectível cavaquinho, ele falou sobre a trajetória no comércio acreano, atuando sempre no Segundo Distrito da capital, e as mudanças ocorridas com o passar do tempo.

Em meio ao comércio e a música, ele também se lançou como empresário da noite com o tradicional “Forró do Bené”, um dos eventos mais antigos e tradicionais de Rio Branco, onde ele diz que “ganhava pouco, mas se realizava.”

Cantor e compositor, Bené do Cavaco conta que as primeiras músicas que aprendeu a tocar foram: brasileirinho, de Waldir Azevedo, e Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, dois clássicos que ele chama de “hinos nacionais” do cavaquinho.

Assista à entrevista: