Zequinha inicia construção de 3 km de trapiches em Cruzeiro do Sul

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Defesa Civil Municipal, iniciou nesta terça-feira, 23, a construção de 450 metros de trapiches na Travessa Mirtes Maria de Souza, no Bairro do Remanso, que vai beneficiar 40 famílias. A meta para este ano é fazer 3 mil metros, 3 quilômetros de trapiche em vários pontos da cidade.

A prefeitura já construiu na gestão do prefeito Zequinha Lima, 2.800 mil metros de trapiches nos bairros da Várzea, Telégrafo, Miritizal, Cruzeirinho Novo, Floresta, Remanso e outros. A previsão deste ano é de 3000 mil metros, somando 5.800 metros.

O Prefeito Zequinha Lima acompanha a execução do serviço

“Os trapiches são uma realidade de muitos bairros aqui da cidade. São espaços ocupados pelas residências e não temos como entrar com o trator para abrir as estradas, então as estradas dessa população são os trapiches de madeira. Ano passado fizemos mais de 2 mil metros de trapiches e este ano a previsão é de 3 mil em regiões bastante povoados. Nossas equipes estavam todas envolvidas no atendimento às famílias atingidas por enchente e agora estamos iniciando aqui pelo Remanso com quase 500 metros de trapiches”, relatou o prefeito Zequinha Lima.

Maria Benedita da Silva, Moradora do local, agradeceu pelo serviço. “Todos os dias preciso subir esse barranco com minha neta nas costas para deixar na escola. Então esse serviço não é bom, é maravilhoso. Outro prefeito nunca fez isso por nós, aqui quando chove fica intrafegável, caímos com crianças, é um tormento. Isso é um sonho, nunca um prefeito tinha vindo à rua.” disse Maria Benedita.

A moradora do local há 30 anos, Maria Santana, destacou a dificuldade enfrentada em caso de doença dos moradores, devido à dificuldade de acesso. ” Quando adoece uma pessoa aqui é uma luta levarmos para o hospital e com esses trapiches vai melhorar demais. Que bênção esses trapiches, há 30 anos, esperávamos esse serviço e sempre só promessas, nunca foi construído. Eu nem esperava mais e hoje e prefeito Zequinha Lima veio iniciar os trabalhos” ressaltou dona Maria Santana.

” Estamos iniciando o verão, essa região aqui na época do inverno é muito complicado. Só temos a agradecer ao prefeito de Cruzeiro do Sul pela sensibilidade de ver a situação dessas famílias e autorizar de imediato essa construção que irá beneficiar mais de 40 famílias nessa região do Remanso”, pontou o presidente da Associação de Moradores do Bairro do Remanso, José Maria.