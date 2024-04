Governador não descarta subida nas pesquisas de Alysson: “eu não duvido nada”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a solenidade de promoção de polícias Militares e Soldados do Corpo de Bombeiros na noite desta terça-feira, 23, o governador Gladson Cameli voltou a falar das eleições de 2024. Ele voltou a reforçar que mantem o diálogo com todas as forças políticas, mas que seu apoio continua focado na pré-candidatura para a prefeitura de Rio Branco do Secretário de governo, Alysson Bestene.

“Eu fiz o dever de casa recentemente, sentei com todos os Progressistas, sentei com a deputada Socorro Neri. Lógico que tem grupos que dialogam tanto com o prefeito Bocalom quanto dos demais candidatos. Eu ainda essa semana tenho uma reunião com a executiva estadual e municipal do PP, acompanhado de todos os parlamentares e prefeitos para não dizerem lá na frente que eu tomei decisão monocrática. Daqui para junho, até as convenções, tem muita água para se passar debaixo da ponte. Se mantém tudo aquilo que já foi externado com o Alysson pré-candidato, o próprio presidente da municipal está fazendo o seu trabalho na articulação e vamos fazer o que temos que fazer. O que eu não quero é ir com o discurso vazio. Eu quero mostrar para a população para mostrar um trabalho”, disse o governador.

Anúncios

Refor;cando o apoio a pré-candidatura de Alysson, o governador foi questionado se então alianças com o atual prefeito Tião Bocalom ou ex-prefeito Marcus Alexandre estão descartadas. “Eu converso com todo mundo. E como eu já lhe disse, tudo o que eu falar hoje, é muito prematuro, porque a política infelizmente cria muita expectativa e até o dia da convenção vai ser essa expectativa. Eu não quero tomar essa decisão monocrática. Isso eu tenho conversado com todos, mas não vou aqui ir por uma questão de indução, nós vamos saber o que é melhor e o Alysson está nesse protagonismo. Eu não subestimo números, o que é hoje, tanto para o lado positivo e nem negativo, não é amanhã. Eu não duvido de nada”, explicou Cameli sinalizando que o pré-candidato Progressista pode despontar nas pesquisas nos próximos meses.