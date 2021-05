Bittar: “Márcia será a candidata do Gladson”

O SENADOR MÁRCIO BITTAR (MDB) disse ontem ao BLOG DO CRICA que, a sua ex-esposa Márcia Bittar, não é um projeto político pessoal, mas uma decisão coletiva que nasceu no Planalto, numa conversa com o presidente Jair Bolsonaro, que encampou sua candidatura ao Senado, porque pretende ter num eventual segundo mandato, uma base aliada mais encorpada no Senado Federal.

Destacou ainda não ter a menor dúvida de que a Márcia Bittar será a candidata da chapa do governador Gladson Cameli, no próximo ano. A manifestação de apoio é um compromisso do governador Gladson com o presidente Bolsonaro, revelou ontem ao BLOG o senador Márcio Bittar (MDB).

Bittar não vê a ex-esposa Márcia como uma novata na política, por ter participado de todas as suas campanhas atuando dentro, seja nas vitórias ou nas derrotas, além de ser qualificada para ocupar o cargo. A revelação mostra que poderemos ter em 2022 um número expressivo de políticos disputando o Senado.

CALDEIRÃO DO ALTO ACRE

ATÉ AQUI, estava no campo da suposição. Mas, agora é pra valer! O secretário de Finanças da prefeitura de Brasiléia, Tadeu Hassem, confirmou ontem ao BLOG que, será mesmo candidato a deputado estadual, se encontra em articulação de alianças, faltando definir só o partido.

APOIO NATURAL

É natural que, por ser seu irmão, e seu braço direito na administração, a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), deverá apoiar a sua candidatura. É um jogo político.

É PRECISO DESENHAR?

O QUE DEIXEI muito claro ontem, num comentário, foi que, o PSB, um partido pequeno, de esquerda, sempre ligado ao PT quando este esteve no poder, nasceu de bunda para lua, por ter ganhado de mimo a Educação, uma das maiores secretarias do estado. Não me referi à competente professora Socorro Neri, é preciso desenhar?

TENHO TEMOR

ONTEM, a professora Socorro Neri recebeu várias manifestações indignadas da central de fuxicos, achando que o texto se referia a ela. Vão aprender a ler textos, interpretar, ou então procurem uma lavagem de roupa.

MELHOR EXPLICAÇÃO

A MELHOR explicação veio ontem de um deputado da base do governo: “não causou espanto a nomeação da Socorro sem nos consultar, o Gladson repetiu o que fez na eleição municipal, tomou uma decisão isolada”.

NEM A FAVOR NEM CONTRA

MEUS comentários sempre são dos resultados políticos. Não tenho direito de dizer quem o Gladson deve nomear, é da sua exclusiva competência escolher seu secretariado, pode chamar o Carioca, o Cesário Braga, quem quiser. Nunca vou me furtar é do comentário político. Ponto.

CONSELHO POLÍTICO

ONTEM, o senador Márcio Bittar (MDB) ficou de receber a ex-prefeita Socorro Neri para uma conversa política. Falou que ia lhe sugerir que se desfiliasse do PSB. E avisar que, no palanque do Bolsonaro não há vaga para o PSB.

CORTE MÍNIMO

SOBRE uma nota crítica na coluna, Bittar explicou que, a estrada Cruzeiro do Sul-Pucallpa, cortará apenas 10 quilômetros dentro do Parque Serra do Divisor, com rica biodiversidade, mas reconhece que haverá muita reação à obra por parte das entidades ambientais mundiais.

NINGUÉM ENTENDEU

PERGUNTEI ontem, para várias fontes, sobre quem se encontra por trás do lançamento da candidatura do empresário Salomão ao governo, e não obtive resposta. E, entrou espanando as gestões do Gladson e do Bocalom.

FALTA BASE POLÍTICA

UMA candidatura ao governo não é um ato isolado, o candidato tem de ter base política para se projetar em todo estado, e não consigo ver isso na candidatura do Salomão. Mas, quanto mais cabra, mais cabrito.

DADO A SE COMPUTAR

MAS, cabe um comentário: é mais um que esteve no palanque do Gladson em 2018, e não estará em 2020.

PARA QUEM DUVIDA

PARA quem ainda duvida de que o senador Petecão (PSD) será candidato ao governo no próximo ano, um aviso: já montou até a equipe para fazer o seu plano de governo.

DENTRO DA PREVISÃO

O GOVERNADOR Gladson não está errado quando já projetou o senador Sérgio Petecão (PSD) como seu adversário na disputa do governo, no próximo ano.

CONSULTA ACEITA

O DEPUTADO Roberto Duarte (MDB) manteve contato com o vice-governador Rocha sobre a sua convocação para falar na “CPI da Educação.” Rocha aceitou.

CHEIRANDO A VARA DO BATISTA

AS CRÍTICAS enviadas por emedebistas estão pipocando no BLOG. Alegam que, apenas a cúpula do partido foi beneficiada com o desembarque no governo do Gladson.

CONTO DO PACO

O MDB aplicou uma espécie de conto do pacto político no Gladson, prometeu um partido unido em torno da sua candidatura à reeleição, e entregou um pedaço.

CONTINUA PRESSIONANDO

O secretário-geral do MDB, Aldemir Lopes, continua sem sucesso pressionando pelo seu quinhão, que seria indicar os cargos de confiança da Educação e Saúde, em Brasiléia.

NOME DO COLETE

NÃO É mais novidade de que o secretário Alysson Bestene é o nome preferido do governador Gladson, para integrar a sua chapa como candidato a vice-governador.

A CHITA TEM OUTRA COR

É A MAIOR ROUBADA política se achar que, um candidato a senador e a governador no próximo ano, tem de estar vinculado a um candidato presidencial para ter sucesso. O que define eleição, é a empatia do candidato com o eleitor.

ESTARIA LIQUIDADO

O DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) se pautou pela coerência política ao dizer que, não tira sua assinatura da “CPI da Educação,” e continuará filiado ao PSB. Se fosse para a base do governo, sua imagem seria destroçada.

TRABALHO NA ESQUERDA

TODO a ação política do deputado Jenilson Leite (PSB) foi pautada no campo da esquerda; pular na canoa da direita agora, perderia os votos da esquerda, e não teria os votos da direita. Na política, tem que se medir os passos.

PSB FICA NA ESQUERDA

PELAS manifestações de lideranças regionais do PSB, o partido não vai desembarcar no governo do Gladson, seguindo a ex-prefeita Socorro Neri, nomeada secretária.

NO CONJUNTO NÃO COMPROMETE

O SECRETÁRIO municipal de Saúde, Frank Lima, deu umas derrapadas negacionistas no início, começou com uma campanha de vacinação claudicante, mas se recuperou, e no conjunto o seu trabalho não compromete a gestão.

FRASE MARCANTE

“A honra é um vestido transparente”. (Ditado espanhol).