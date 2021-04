Tudo o que pediu a São Expedito

VAMOS FAZER uma continha rápida. Temos um candidato ao Senado garantido, o advogado Sanderson Moura (PSOL). Não tenho dúvida que o senador Sérgio Petecão (PSD) disputará o governo, e terá um nome a senador na sua chapa.

O mesmo vai acontecer, com a chapa de reeleição do governador Gladson Cameli (PP), com uma candidatura ao Senado da sua aliança. Só aí, serão três candidaturas. Ter várias candidaturas para o Senado, pulverizando os votos, é tudo o que o ex-senador Jorge Viana (PT) pediu a São Expedito – o santo das causas impossíveis.



Não se enganem: o JV não está morto nesta guerra. Perdeu a última eleição porque o PT foi burro, e dividiu-se em duas candidaturas. Num bolo de candidatos, não fica uma causa difícil para São Expedito.

CAMINHO ERRADO

ESTE TROMBAMENTO de secretários da PMRB com os vereadores, fazendo pouco caso do papel de um parlamentar, não vai terminar bem este tipo de desdém.

CONVERSINHA MOLE

E, não é com conversinha mole que o novo assessor político da PMRB, Helder Paiva, vai segurar os vereadores. Com é do ramo, sabe que, o jogo é outro.

TICO E TECO

ESSA TURMA de negacionistas da ciência só pode ter dois neurônios, o Tico e o Teco. Se Cloroquina, Ivermectina, curassem a Covid, não estariam sendo usadas nos grandes centros médicos mundiais? Ficaram malucos?

MOEDA DE DOIS LADOS

O BLOG é democrático. Dá os dois lados. O vice-governador Major Rocha mandou uma postagem sobre o meu comentário ao seu respeito. Diz que desde o final do primeiro ano de governo tudo que lhe foi dado como espaço no governo foi tirado, e foi o Gladson Cameli que o elegeu como adversário, e promete novas denúncias. E, que, a Agricultura e Fundação Cultural não eram sua cota.

TORCENDO NA ARQUIBANCADA

QUEM deve estar torcendo para o circo continuar a pegar fogo, é o pessoal do PT, que jamais deve ter imaginado que, a coesa aliança que o derrotou, implodisse em tão pouco tempo no poder. Não conseguiu suportar uma eleição municipal, e se desgasta com essa guerra interna.

UMA GUERRA EM VENCEDOR

NÃO PENSE nenhum dos lados no embate verbal e de denúncias gestadas, que já extrapolaram para a esfera jurídica, que vai ter vencedor nesta briga. Todos perdem.

CANOA FURADA

A DIREÇÃO da PRONTO CLÍNICA vai entrar com ação judicial contra o vereador Célio Gadelha (MDB), que pôs em xeque a imagem da unidade e sua honestidade, com uma denúncia vazia de que pratica preços ilegais. Entrou numa canoa furada, lá não é hospital público e nem de caridade. Se tivesse procurado antes informações de quanto custa um dia de tratamento de Covid (e é caro), por certo não teria feito a denúncia. Agiu por emoção.

MÉDICO HUMANISTA

E, FOI PARA um alvo errado, o médico Carlos Beirute, que preside a Pronto Clínica, é um humanista, de reconhecida seriedade, e jamais praticaria um ato que fosse ilegal.

CENTRAL DE CONFUSÃO

CONHECI o secretário municipal de Saúde, Frank Lima, sempre na luta contra o PT, no campo da saúde. Tem história. Mas, parece que ao chegar ao poder esqueceu que, não é mais baladeira, mas vidraça. Desde que assumiu, toda semana surge um questionamento contra a vacinação, que acaba no MP. Virou central de confusão.

QUEM NÃO COMUNICA, SE TRUMBICA

A FRASE ACIMA é do saudoso Chacrinha. Se você explica o motivo da prática de um ato pode tirar dúvidas, e mostrar que está certo. O que está claro é que, falta comunicação na SEMSA. Ou muda, ou terá o MP sempre no cangote.

NÃO ANTECIPO CONDENAÇÃO

TODOS os processos que o ex-prefeito Marcus Alexandre respondeu foram arquivados. Faltam serem julgados dois. Por isso, não antecipo julgamento sobre a recente denúncia por malversação na EMURB. Lembram o G-7? Todos os arrolados, foram absolvidos ao fim do processo.

COTIA COM CARA DE PACA

POSSO ESTAR enganado, mas este PL enviado à Câmara Municipal pelo prefeito Tião Bocalom, para liberação de mais de R$ 1 milhão para as empresas de transporte coletivo, com a capa de projeto social, lembra a mesma manobra da ex-prefeita Socorro Neri, com cara nova.

O QUE EMBUTE A DISCUSSÃO

Esta guerra toda dos deputados federais para aprovar o Relatório do senador Márcio Bittar (MDB), é porque destina mais R$ 16 bi para as emendas parlamentares, o que somado ao já previsto, chega perto de R$ 41 bi.

DEIXAR NUMA CAZUMBAMBA

O RELATÓRIO do Márcio Bittar (MDB) fura o teto de gastos e pode deixar, se aprovado, o Bolsonaro incorrendo no mesmo crime fiscal que cassou a Dilma.

A BOLHA EXPLODIU

O ESPERADO, aconteceu, e o STF decidiu por ampla maioria que, cultos religiosos não são uma bolha de privilégio na pandemia. Façam cultos não presenciais.

TRAGÉDIAS SE SUCEDEM

TENHO EVITADO abrir o Facebook; virou uma página de tragédias, todo dia o Covid tira a vida de um amigo ou conhecido. É a “gripezinha,” que tanto ironizaram.

TIRA O ESTÍMULO DA POLÍCIA

TENHO a informação que um dos gatunos que furta fios de cobre de igrejas, dos mercados, e etc, chegou a ser preso e solto duas vezes em pouco mais de uma semana, e flagrado numa terceira tentativa de furto. Foi solto em Audiências de Custódia. Isso tira o estímulo policial.

FRASE MARCANTE

“É melhor fazer a coisa mais insignificante do mundo do que perder meia hora”. Goethe.