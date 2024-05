TRE-AC inicia hoje a Semana de Atendimento ao Eleitor, no Ginásio do Sesc

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) realizará a partir desta quarta-feira, 1º, até 8 de maio, a semana de atendimento ao eleitor, no Ginásio do SESC Bosque, em Rio Branco, partir das 8h.

A abertura contará com a presença do Presidente, Desembargador Júnior Alberto, e do Vice-Presidente e Corregedor Eleitoral, Des. Laudivon Nogueira.

Durante a ação, será possível tirar o título eleitoral e resolver pendências. O prazo para realizar esses serviços termina no dia 8 de maio, 150 dias antes das eleições, que acontecem no dia 6 de outubro (1º turno) e 27 de outubro (se houver 2º turno), em Rio Branco.