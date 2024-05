Trio Furacão se apresenta para 15 mil pessoas antes do show de Naiara

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Trio Furacão, grupo musical que faz sucesso no Acre há mais de 20 anos, se apresenta no palco do evento do Dia do Trabalhador, em frente ao Palácio Rio Branco, na capital, nesta quarta-feira (1) para uma praça parcialmente lotada com cerca de 15 mil pessoas.

Durante o evento, o novo integrante da banda, Coringa do Forró, foi apresentado ao público e cantou Chorei na Vaquejada (Eric Land e Tarcísio do Acordeon), levando o público ao delírio.

Gerciane Bandeira, vocalista do grupo, falou da honra do convite para compor as apresentações da noite de celebração. “É gratificante, aqui a gente toca para um público que pode ainda não conhecer nosso trabalho e assim sairemos daqui ainda mais reconhecidos”, disse ela.

Sobre o repertório, Gerciane revelou que pela diversidade de pessoas presentes no evento, as músicas apresentadas tem gênero variado. “Nosso ritmo mais forte é o forró, mas aqui vamos tocar axé, calypso, que são sons populares e que a galera gosta”, explica a artista.

