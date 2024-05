Gladson interrompe pré-show de Naiara Azevedo e decreta ponto facultativo até o meio dia da quinta-feira (2)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador do Acre, Gladson Cameli, interrompeu a programação do Dia do Trabalhador em Rio Branco para anunciar que determinou que seja publicado em edição extra do Diário Oficial o decreto de ponto facultativo para todos os servidores do estado na manhã desta quinta-feira (2). Os serviços devem ser normalizados após o meio dia.

“Ouvi o pedido de vocês e fui convencido. Determinei à Casa Civil que publique que amanhã os servidores do estado gozem de ponto facultativo e retornem às atividades só depois do meio dia”, disse o governador.

