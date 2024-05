Fortaleza e Vasco empatam em primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Fortaleza recebeu o Vasco, nesta quarta-feira (1º), na Arena Castelão, para duelo válido pela terceira rodada da Copa do Brasil. Após o empate amargo, com chances criadas para os dois lados, sem vantagens no placar, as equipes levam a decisão da classificação às oitavas de final para São Januário.

O JOGO

Anúncios

O primeiro tempo começou equilibrado, mas logo o mandante passou a dominar a partida. Segurando a posse de bola, o Fortaleza trabalhou melhor os passes e as triangulações, forçando o recuo do Vasco. Aos 18′, o Tricolor de Aço levou perigo ao adversário. Livre no meio, a bola sobrou para Pochettino, que finalizou de fora da área com um chute forte, mas parou no goleiro Léo Jardim, que fez uma bela defesa para o Cruzmaltino.

Com espaço no campo adversário, o Fortaleza passou a primeira etapa jogando com tranquilidade. Diante da organização do Leão do Pici, o Vasco começou a aproveitar os erros e investir em contra-ataques. A estratégia de esperar as falhas do mandante trouxe um respiro na metade da primeira etapa. O Cruzmaltino conseguiu levar o jogo para o campo ofensivo e criar situações, ganhando escanteios, finalizando mais vezes e dando trabalho para a defesa tricolor.

Aos 33′, Rayan ganhou a bola em contra-ataque e ficou livre de qualquer marcação. Pela direita, o atacante chegou com velocidade e cruzou a bola para Vegetti, que estava na cara do gol, mas a bola foi afastada pela zaga do Laion. Três minutos depois, a melhor oportunidade foi do Fortaleza com Yago Pikachu, que recebeu passe dentro da área e finalizou. A bola foi defendida por Léo Jardim, mas Pikachu aproveitou o rebote e, novamente, o arqueiro vascaíno defendeu.

Após a tentativa evidente de abrir o placar, o Fortaleza investiu na velocidade do sistema ofensivo. O último lance perigoso do primeiro tempo surgiu de um cruzamento de Zé Welison para Pochettino, aos 46′, que chutou de primeira, mas a bola bateu na trave. A primeira etapa terminou com tudo igual.

O Vasco retornou para o segundo tempo mais organizado e propondo velocidade no ataque. Levando perigo, a equipe carioca criou oportunidades de abrir o placar, mas foi travada pela defesa do Fortaleza. Equilibrando novamente a partida, o Leão do Pici voltou a bagunçar a zaga adversária e aproveitou as jogadas de longe. Aos 15′, Zé Welison arriscou de fora da área e a bola chegou com perigo no gol, mas o goleiro cruzmaltino defendeu.

Apesar das situações criadas pelo mandante, o Vasco conseguiu trabalhar melhor a posse de bola e manter um jogo confortável, visando levar a decisão para São Januário. Sem efetividade, o Fortaleza foi perdendo o ritmo de jogo. Nos instantes finais, o time de Vojvoda até tentou balançar as rede com chances oportunas, mas não conseguiu abrir o marcador. Com tudo igual, as equipes decidem a classificação para as oitavas de final no dia 21 de maio.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (04), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, onde visita o Corinthians para jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo (05), o Vasco enfrenta o Athletico, pelo Brasileirão, às 16h (horário de Brasília), na Ligga Arena.