Palmeiras vence Del Valle, vai às oitavas, mas vê Endrick sair lesionado

O Palmeiras venceu o Independiente del Valle por 2 a 1 na noite desta quarta (15), no Allianz Parque, e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores.

Richard Ríos, de falta, e Gustavo Gómez, de pênalti, marcaram os gols que garantiram a vitória palmeirense. Lautaro Díaz descontou para a equipe visitante.

Com a vitória, o Palmeiras se isolou na liderança do Grupo F com 13 pontos. San Lorenzo (4), Independiente del Valle (4) e Liverpool-URU (4) completam o grupo. San Lorenzo e Liverpool se enfrentam amanhã (16), às 21h.

O triunfo coloca o Palmeiras em boas condições de confirmar a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores mais uma vez. Talleres e River Plate também tem 13 pontos, mas o Alviverde leva vantagem no saldo de gols. Na última rodada da fase de grupos, o Palmeiras joga no Allianz Parque contra o San Lorenzo, o Talleres pega o São Paulo no Morumbis e o River vai receber o Deportivo Táchira em casa.

A notícia ruim para o torcedor palmeirense na noite de hoje é uma possível lesão de Endrick. O camisa 9 desabou sozinho no gramado aos 13 minutos do segundo tempo. Ele recebeu algumas faltas durante o jogo, inclusive no começo da etapa final, e foi ao chão após o gol anulado de Gustavo Gómez. Ele sentiu dores na perna e saiu de campo no carrinho da maca. Veiga entrou no lugar da joia alviverde.

O Palmeiras volta a campo só na próxima quinta-feira (23), às 19h (de Brasília), contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Já o Del Valle joga no sábado (18), às 20h, contra a LDU, pelo Campeonato Equatoriano.

Um Palmeiras com quatro atacantes

Abel Ferreira escalou o Palmeiras sem Raphael Veiga e com quatro homens de ataque: Estêvão, Endrick, Flaco López e Lázaro. A ideia era abrir espaço para furar a defesa do time equatoriano, que entrou com uma linha de cinco no setor defensivo.

Nos minutos iniciais, o Alviverde deixou alguns espaços na defesa e o Del Valle conseguia escapar com perigo comandado por Kendry Páez. Mas o Palmeiras foi mais efetivo nas bolas paradas: primeiro em um golaço de falta de Richard Ríos e depois ampliou de pênalti com Gómez nos minutos finais.

Del Valle se solta e cria perigo

Javier Gandolfi promoveu duas alterações no Independiente del Valle logo na volta para o intervalo e deixou o time mais ofensivo: colocou o atacante Lautaro Díaz e o meia-atacante Justin Lerma. Ele também desfez a linha de cinco na defesa para correr atrás do placar.

O Palmeiras seguiu comandando as ações ofensivas, mas se expondo aos contra-ataques com as subidas dos laterais. O Del Valle aproveitou e descontou justamente com Díaz após uma bela jogada individual.

O Independiente del Valle até tentou pressionar nos minutos finais, mas a equipe de Abel Ferreira fez um bom trabalho na marcação para segurar a vitória.

Lances importantes

Zé Rafael marca, mas arbitragem aponta impedimento. Logo aos 5 minutos do 1º tempo, Piquerez cobrou falta da esquerda para dentro da área e Zé Rafael marcou o gol de peixinho. No entanto, o meio-campista estava em posição de impedimento.

Richard Ríos faz um golaço de falta do meio da rua. Aos 36, o colombiano soltou uma bomba direto para o gol em cobrança de falta de muito longe e surpreendeu o goleiro Villar. Um golaço.

Gustavo Gómez, de pênalti, amplia para o Palmeiras. Aos 45, Landázuri colocou a mão na bola dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti. Gómez cobrou muito bem, só deslocou o goleiro e fez 2 a 0.

Gómez faz o terceiro, mas não valeu. Aos 13 da etapa final, Piquerez cruzou da esquerda e Gómez completou para o gol. No entanto, o paraguaio estava em posição de impedimento.

Lautaro Díaz diminui para o Independiente del Valle. Aos 19 munutos do 2º tempo, Caicedo fez longo lançamento para Díaz. O atacante errou o domínio, mas levou a melhor contra Gómez, limpou Zé Rafael e finalizou no canto sem chances para Weverton. 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Independiente del Valle

Competição: 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Data e hora: 15 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 31.672

Renda: R$ 3.311.543,57

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: José Retamal (CHL) e Carlos Poblete (CHL)

VAR: Fernando Vejar (CHL)

Cartões amarelos: Anthony Landázuri e Beber Caicedo (IDV)

Gols: Richard Ríos, aos 36 minutos do 1º tempo, e Gustavo Gómez, aos 47 do 2º tempo (PAL); Lautaro Díaz, aos 19 minutos do 2º tempo (IDV).

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gomez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Rios (Rômulo); Estêvão (Mayke), Lázaro (Luan), Endrick (Raphael Veiga) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

Independiente del Valle: Villar; Landazuri, Carabajal, Schunke e Caicedo; Ortiz, Alcivar, Páez, Renato Ibarra (Lautaro Díaz) e Arroyo (Justin Lerma); Hoyos. Técnico: Javier Gandolfi.