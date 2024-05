Hostilizado na cobertura da tragédia no RS: saiba fatos curiosos sobre William Bonner

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

William Bonner, que desde o começo do mês vem passando alguns apuros ao apresentar o ‘Jornal Nacional’ direto de Porto Alegre, uma das cidades do Rio Grande do Sul que mais vem sofrendo com as chuvas, tem se tornado assunto na mídia e nas redes sociais. O jornalista e a TV Globo estão sendo hostilizados na cobertura da catástrofe.

Durante as transmissões ao vivo direto do RS, Bonner se emocionou com a situação das vítimas das enchentes, foi atacado por alguns moradores do local, – que acusaram a emissora de explorar a tragédia por audiência – , precisou de seguranças e não tem previsão de retornar aos estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Conservadora, boa parte da população do Rio Grande do Sul repudia posicionamentos políticos da TV Globo. Além disso, os moradores locais ficaram indignados com o fato de a emissora ter priorizado a transmissão do show da Madonna no Rio de Janeiro, para só então investir em uma cobertura mais ampla da tragédia que acomete o estado neste momento.

Após ser bastante citado ao cobrir a tragédia no Rio Grande do Sul, confira alguns fatos curiosos sobre William Bonner.

William Bonner, que no final do ano passado completou 60 anos de idade, nasceu em São Paulo e passou a infância no bairro de Tatuapé, zona leste da capital. Formado em comunicação social, o âncora do “JN” chegou ao Rio de Janeiro em 1989.

Fora das telinhas, William Bonner leva uma vida discreta ao lado de sua mulher, a fisioterapeuta Natasha Dantas, com quem é casado desde 2018. Ele também é pai dos trigêmeos: Beatriz, Laura e Vinícius, fruto de seu antigo casamento de 26 anos com Fátima Bernardes.

Carreira

Antes de assumir a bancada do “Jornal Nacional”, onde está há 27 anos, Bonner apresentou o “SPTV”, jornal local em São Paulo por três anos, antes de se mudar para o Rio. Ele ainda teve entre 1988 e 1990 à frente do “Fantástico” e por quatro anos no “Jornal da Globo”. Já foi âncora do “Jornal hoje” por três anos.

O apresentador ganhou mais de dez prêmios, incluindo o Troféu Imprensa, de Melhor Apresentador de Telejornal, e Melhores do Ano, como melhor jornalista.

Momentos inusitados no ar

Durante a marcha da apuração das eleições de 2022, Bonner quebrou o protocolo da emissora ao abriu uma latinha durante o programa e muitas pessoas foram para as redes sociais afirmarem que havia sido cerveja.

Após a grande repercussão, ele precisou esclarecer ao vivo que o barulho que escapou no áudio era o de uma latinha de água. “É água, gente”, brincou ao mostrar a lata.

Divertido nas redes sociais

Como forma de tentar afastar a imagem séria que passa todas as noites à frente do “Jornal Nacional”, William Bonner compartilha momentos inusitados em seu perfil no Instagram, onde mostra os bastidores do noticiário e sua relação amistosa com os colegas de trabalho, além de publicar alguns situações divertidas longe da bancada.