Nego Di xinga José de Abreu com todos os nomes possíveis e detona a Globo

Nego Di perdeu as estribeiras em vídeo publicado nesta quarta-feira (15), em resposta a José de Abreu. Tudo começou quanto o ator pediu a prisão do humorista após uma declaração do ex-BBB em meio ao caos vivido pela população do Rio Grande do Sul.

Visivelmente irritado em sua casa, o comediante apostou nos piores xingamentos para o ex-contratado da Globo. “Eu sei que eu prometo para vocês que não vou brigar, vocês pedem para eu me acalmar, mas eu não posso deixar quem eu sou”, iniciou.

O famoso alertou que passou a enfrentar problemas de saúde por ter entrado na água da enchente. “Cagand* água há duas semanas porque eu entrei nessa água, gastando dinheiro, [sem] dormir para ajudar um monte de gente, aí vem um velho vagabundo, brocha, pa* mole, quer que eu vá preso”, atacou.

O influenciador perguntou o que José de Abreu tem feito para a ajudar os gaúchos. “O que você está fazendo para ajudar os outros, seu saco de merd*? É isso que tu é: um saco de bost*, José de Abreu! Vai tomar no teu c*! Ninguém lembra da tua existência!”, disparou.

Em chilique de Nego Di contra José de Abreu, sobra até para a Globo

No auge da irritação, Nego Di, que esteve no BBB 2021, teceu ofensas até contra a Globo. “Viveu anos nessa emissora de merd*, nesse lixo dessa Globo, fazendo surub*, dando esse teu rab* murcho! O teu negócio é cuspir na cara de mulher, covarde, canalha. Tem que ser internado. Pilantra, vagabundo!”, surpreendeu.

Abreu alertou em sua rede social que Nego Di ajudou a agravar a tragédia no Rio Grande do Sul. “Crime correlato às fake news. Babaca”, definiu.

O ex-brother informou em suas redes que “tem relatos de três mil pessoas mortas em Canoas” e “água fedendo a cadáver”. A juíza Fernanda Ajnhorn determinou uma multa de R$ 100 mil diária em caso de reincidência.

Confira:

