Saiba quem são os 30 Vileiros na Zona de Risco de A Grande Conquista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mais uma decisão está nas mãos do público de A Grande Conquista! Após indicação dos Donos e o resultado da Prova Batalha Naval, foi definido o time de Vileiros que compõe a terceira berlinda do reality. Prepare para gastar os dedos votando no R7.com!

Assim como na votação anterior, os dois mais votados vão direto para a segunda fase do jogo. Eles saem da Vila junto com os eliminados, mas ficam confinados até o seleto grupo de Conquisteiros da Mansão estar completo. O time já conta com Anahí Rodrighero e Cel, que foram os Vileiros mais votados na segunda berlinda.

Anúncios

Já os competidores menos votados, serão eliminados e terão papo marcado com Ju Nogueira para falar sobre o reality e dar um adeus definitivo ao público.

Mais uma vez, está nas mãos dos fãs tornar o sonho dos Vileiros de chegar até a Mansão em realidade!

Veja a lista de zoneados:

Amanda Martins

Bifão

Bruninho Mano

Brunna Bernardy

Bruno Cardoso

Cacau Luz

Carolina Roland

Cibelle Mestre

Claudia Baronesa

Dani Bavoso

Anúncios

Dona Geni

Fabio Gontijo

Guipa

Hanny Boni

Heitor Ximenes

Jéssica Marisol

Lippe Rodrigues

Lizi Gutierrez

Lucas De Albú

Luciana Cristina

Madshow

Michelle Heiden

Nadya França

Preta Praiana

Ste Carvalho

Taty Pink

Vanessa Di Santo

Vinicius Venturini

Wellen Rocha

Will Rambo