Belo e Gracyanne Barbosa não têm bens, e estariam com dívidas; diz site

Uma reportagem do portal Leo Dias trouxe à tona uma realidade surpreendente sobre o ex-casal Belo e Gracyanne Barbosa: ambos enfrentam sérios problemas financeiros, sem terem sequer um tostão guardado ou bens acumulados. Essa revelação joga luz sobre uma faceta pouco explorada da vida das celebridades, mostrando que nem tudo são flores nos bastidores das famas.

Segundo a matéria, ao longo dos anos, Belo e Gracyanne demonstraram uma notável falta de responsabilidade com suas finanças, negligenciando o pagamento de dívidas e compromissos financeiros. A situação financeira do casal torna-se ainda mais preocupante ao descobrir que, mesmo após mais de uma década de relacionamento, eles nunca conseguiram quitar o financiamento de um simples carro.

Um dos exemplos mais emblemáticos dessa irresponsabilidade financeira foi a dívida acumulada por Belo com Denilson, que inicialmente era de cerca de R$ 300 mil, mas cresceu para impressionantes R$ 7 milhões com juros e correção monetária. Essa dívida só foi saldada no ano passado, como revelado com exclusividade pelo portal.

Enquanto Gracyanne, aos 41 anos de idade, se vê obrigada a recomeçar financeiramente do zero, Belo aparentemente continua fechando contratos milionários para shows, com cachês que chegam a até R$ 700 mil. Essa disparidade entre os dois parece refletir não apenas uma situação financeira difícil, mas também uma divisão de responsabilidades e recursos desigual dentro do casal.