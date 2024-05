Flamengo bate o Amazonas em noite de vaias ao time e aplausos a Gabigol

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Flamengo venceu o Amazonas por 1 a 0, nesta quarta-feira (1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O ambiente mesclou as vaias ao time com aplausos a Gabigol. Foi o primeiro jogo do atacante desde o efeito suspensivo pela punição por tentativa de fraude ao exame antidoping.

Em meio à ansiedade pela volta de Gabigol, o gol do Flamengo foi marcado por Pedro, ainda no primeiro tempo.

Mas o time não jogou tão bem a ponto de fazer o torcedor se animar. Pelo contrário. Tite foi vaiado no anúncio da escalação e o time, mesmo já ganhando, também ouviu vaias na saída para o intervalo e em outros momentos do jogo.

Gabigol foi a campo já no segundo tempo, no momento do jogo que gerou mais animação na torcida.

Com o resultado, o Flamengo pode até empatar no jogo de volta que avança às oitavas de final e assegura R$ 3,3 milhões em cotas de participação.

A segunda partida do confronto será no dia 22 de maio, na Arena da Amazônia, em Manaus, às 21h30.

O próximo jogo do Flamengo é pelo Brasileirão, sábado, às 18h30, fora de casa, contra o Red Bull Bragantino.

Vantagem no primeiro tempo

A torcida queria ver Gabigol e isso estava nítido. Mas era preciso esperar para ver se Tite iria colocá-lo durante a partida. De qualquer forma, a galera aplaudiu os reservas no aquecimento, levou bandeira com rosto do camisa 10 e cantou “o Gabigol voltou”.

O Flamengo dominou, mas não atropelou o Amazonas. Desfalcado de Arrascaeta e Pulgar, além de começar com Luiz Araújo no banco, foi um time que teve posse de bola na casa dos 63% no primeiro tempo, mas não gerou um abafa no time visitante.

A rotação do time estava baixa. O Fla teve dificuldade para finalizar. Foram seis na etapa inicial, sendo três na direção do gol.

O gol saiu justamente em uma jogada em que Viña acelerou o jogo pela esquerda. Uma combinação com Bruno Henrique deu um passe esticado para o lateral. O uruguaio cruzou perfeitamente na cabeça de Pedro, fazendo 1 a 0.

No Amazonas, as tentativas de levar perigo foram em bolas esticadas, com Matheus Serafim, e um chute de longe, de Sassá. Nada mais elaborado.

Gabigol entrou

Com o Flamengo em marcha lenta, a torcida se alvoroçou já quando Gabigol foi para o aquecimento, por volta dos seis minutos do segundo tempo.

Tite fez o sinal para que ele entrasse aos 14 minutos. Foram mais quatro minutos de espera até a substituição: sai De La Cruz e entra Gabigol.

O camisa 10 foi a campo para formar uma dupla com Pedro. Uma espécie de segundo atacante do time.

Mas o Flamengo seguiu em dificuldades na criação. Trocou passes, trocou passes e a galera reclamou de uma visível falta de objetividade.

Ao fim, a torcida se satisfez mais por ver Gabigol de volta do que pelo conjunto da obra que o Flamengo apresentou. Alguns chegaram a xingar Tite.

Pelo menos o Fla voltou a vencer após três tropeços seguidos, sendo duas derrotas. Mas está longe de afastar a desconfiança e a pressão sobre o técnico e o time, como um todo.



Ficha técnica

Flamengo 1 x 0 Amazonas

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 1/5/2024, às 21h30

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Cartões amarelos: Allan (FLA); Judá, Patrick, Cauan Barros (AMA)

Público/Renda: 36.992 pagantes/ R$ 1.889.502,50

Gols: Pedro, 19’/1ºT (1-0)

Flamengo: Matheus Cunha, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan (Igor Jesus), Gerson e De La Cruz; Lorran (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Matheus Gonçalves) e Pedro. Técnico: Tite.

Amazonas: Edson Mardden, Patric (Ezequiel), Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá (Jorge Jiménez), Guilherme Xavier, Pará (Barros); William Barbio, Matheus Serafim (Ênio) e Sassá (Renan Castro). Técnico: Adilson Batista