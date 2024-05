Fã de Zé Leôncio, homem chega fantasiado para show de Naiara Azevedo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Evaristo Barroso, de 52 anos, morador do bairro 6 de Agosto, vestiu 10 quilos de metais entre botões, pulseiras e colares, para prestigiar a cantora Naiara Azevedo, que se apresenta no palco do evento do Dia do Trabalhador, em Rio Branco, às 22h.

De acordo com Barroso, sua roupa é uma homenagem a Zé Leôncio, personagem da novela Pantanal.

Anúncios

“Eu sou muito fã dele [Zé Leôncio] e vim aqui pra prestigiar a minha amiga Naiara Azevedo, que é o meu sonho. São 10 quilos de metal, botas, e me arrumei todo bonito pra esse evento tão lindo”, disse.

Evaristo diz que é ator consagrado e tem filmes em exibição no mundo inteiro. “Eu faço muitos filmes. Tenho filme de vampiro, pulando da ponte, está no YouTube e no mundo inteiro”, revelou o Zé Leôncio da 6 de Agosto.

Veja o vídeo: