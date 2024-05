Bebedeira entre “amigos” termina com um ferido a facadas na Sobral

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um homem identificado como Elimar Barbosa da Silva, de 40 anos, foi ferido a golpes de faca em uma confusão ocorrida na noite de sábado, 4, na Baixada da Sobral e foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco para receber tratamento médico.

Segundo o relato da vítima, ele e outra pessoa estavam consumindo bebidas alcoólicas em uma residência na região quando ocorreu um desentendimento, resultando em um confronto onde ambos usaram facas.

A vítima sofreu cortes profundos no pescoço e no abdômen. Apesar de afirmar ter ferido o agressor, este último ainda não buscou assistência médica.

Populares encontraram a vítima ferida e a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida ao Pronto-Socorro de Rio Branco pela ambulância de suporte avançado 02, chegando ao hospital em estado grave.

Policiais Militares do 1° Batalhão estiveram no local do crime, colheram as características do agressor e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

As primeiras informações foram coletadas pela Equipe de Pronto Emprego (EPE), e o caso será investigado pela Delegacia Especializada.