Saiba quem é a nova namorada de Lucas Buda

Parece que a fila andou mesmo para o ex-BBB Lucas Buda. Após uma separação polêmica, o professor já está com um novo affair. A informação é da colunista Fábia Oliveira, que revelou, em primeira mão, que o capoeirista fez a fila andar e está se relacionando com uma cantora de São Paulo. A artista em questão é a Nina Capelly, de 27 anos. Segundo a jornalista, Lucas Buda e a cantora já estão juntos há duas semanas.

O casal se conheceu por meio da empresária da cantora. De acordo com informações da colunista, todas as vezes que o ex-BBB vai a São Paulo, eles se encontram. O romance dos dois já não parece mais ser tão sigiloso, já que tem acontecido alguns beijos públicos, sem a preocupação de estarem sendo vistos. A artista com quem Buda tem se relacionado é uma cantora de funk.

A jovem acumula cerca de 120 mil seguidores no Instagram. Inclusive, já tem um vídeo da cantora junto com o ex-BBB no perfil da artista. O vídeo postado há uma semana mostra os dois cantando uma música gospel juntos. Nas redes sociais, os internautas comentaram bastante sobre o assunto e demonstraram não ter lidado muito bem com esse novo relacionamento do ex-BBB em tão pouco tempo.

“Depois vocês morrem de defender esse homem. Camila nunca esteve errada em aproveitar o limão que ele esfregou nos olhos dela na frente do Brasil todo…”; “Cara fez a fila andar casado, imagina solteiro rs”; “Eita como amava a ex esposa”; “Esse cara nunca gostou da Camila, só usou ela de suporte emocional pra suprir a ausência dos pais”; “Um relacionamento de 15 anos ele deu em cima de outra em rede nacional, saiu nem quis ver a ex mulher nem tentar pedir desculpas a ela e já está com outra, laudo macho”, apontaram usuários do Instagram.