Show de Madonna reúne famosos na área vip em Copacabana

O show de Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (4), está sendo o evento do ano e reuniu fãs da cantora, famosos e anônimos.

Com parte da lista de convidados assinadas pela CS Eventos, da empresária Carol Sampaio, o evento contou com uma participação estrelada de artistas. Nomes como Sophie Charllote, Taís Araújo, Luís Miranda, Camila Pitanga, Ju Amaral e Mauro Souza marcaram presença.

Uma das primeiras a chegar, foi a atriz Sophie Charlotte que chegou acompanhada do irmão mais novo, Ângelo Wolf. Para o show a famosa optou por um body decotado, combinando com meia calça. Na segunda-feira (29), a atriz anunciou o fim do casamento com o também ator Daniel Oliveira.

O show de hoje pode entrar para o ranking de maior público do mundo. A organização do evento estima que mais de 1,5 milhão assistam à apresentação na praia de Copacabana.

O público presente para o show da Rainha do Pop, que não se apresenta no Brasil há mais de 12 anos, passou de mais de um milhão de pessoas. O evento funcionará como encerramento para a “The Celebration Tour”, que comemora os 40 anos de carreira de Madonna com alguns de seus maiores sucessos.

O show

Os shows da “The Celebration Tour” não vêm apresentando muitas mudanças entre si, mas como essa apresentação no Brasil é o encerramento da turnê, teve algumas surpresas: Pabllo Vittar e Anitta fizeram participações especiais.

O show foi composto por sete atos com 26 músicas principais, mas terá adições especiais para a apresentação no Brasil, como “Music”, com uma bateria de ritmistas infantis. Além dela, também estão garantidas”Like a Prayer”, “Erotica”, “La Isla Bonita” e “Vogue”, além de vinhetas, trechos e remixes de outros hits.

Confira o pôster oficial do evento:

Confira o Setlist do show

ATO 1

“Nothing Really Matters”

“Everybody” (“Where’s the Party”)

“Into the Groove” (“Hollywood”)

“Burning Up” (“Open Your Heart”)

“Holiday” (“I Want Your Love”)



ATO 2

“Live to Tell”

“The Ritual” (“Girl Gone Wild”)

“Like a Prayer” (“Birjina Gaztetto Bat Zegoen”, “Unholy”, “Girl Gone Wild” e “Act of Contrition”)

ATO 3

“Living for Love” (trechos gravados de “Let’s Go Crazy” e “Fever”)

“Erotica” (trechos de “Justify My Love”, “You Thrill Me” e “Papa Don’t Preach”)

“Justify My Love” (“Gangsta”, “Fever” e “Erotica”)

“Hung Up” (versão “Hung Up on Tokischa”, com participação da rapper dominicana)

“Bad Girl” (“Le Regret, op. 332”)

ATO 4

“Vogue”

“Human Nature”

“Crazy for You”

ATO 5

“Die Another Day”

“Don’t Tell Me” (“The Good, the Bad & the Ugly”)

“Mother and Father”

“Express Yourself”

“La Isla Bonita”

“Music”

ATO 6

“Bedtime Story”

“Ray of Light”

“Rain”

ATO 7

Interlúdio com mash-up de “Billie Jean” e “Like a Virgin”

“Bitch I’m Madonna”(“Give Me All Your Luvin”)

“Celebration” (“Music”)

