‘Usa minhas roupas e ficam melhor nele’: David, filho de Madonna, divide armário com a mãe famosa

David Banda, filho de Madonna, é tão estiloso quanto a mãe! Segundo a própria cantora, o jovem de 18 anos, que também está na ‘The Celebration Tour’, divide o guarda-roupa com ela.

Não é novidade para ninguém que Madonna , que está no Brasil para um show histórico em Copacabana, é icônica até mesmo em seus looks! A rainha do pop, que já foi excomungada três vezes pela Igreja Católica, tem incontáveis peças marcantes que moldaram o cenário da música e da moda. Seus filhos não poderiam ir por um caminho diferente, não é mesmo? David Banda, um dos herdeiros da lendária diva pop – que curtiu foto de Pabllo Vittar usando calcinha -, até divide as roupas com a mãe!

Filho de Madonna divide guarda-roupa com a mãe

Em entrevista ao Jimmy Fallon, em 2022, Madonna comentou sobre o estilo de David. Mãe coruja assumida, ela rasgou elogios ao jovem: “Ele coloca qualquer roupa e fica incrível nele. É muito irritante! Ele usa minhas roupas e fica melhor nele”. A rainha do pop ainda descontraiu: “Ele pode até usar um vestido e parecer um machão!”.

O garoto de 18 anos, que também está no Brasil para a ‘The Celebration Tour’, já foi visto várias vezes usando roupas de Madonna, além de outras peças ‘femininas’ – roupa não tem gênero, galera! -. Ele já apostou em um vestido vermelho decotado e causou com os paparazzi, sem medo de mostrar a própria personalidade!

“Ele é um grande fã seu. Ele está morrendo de inveja por eu estar sentada ao seu lado agora. Acho que ele viria hoje aqui, mas teve uma aula de boxe”, acrescentou a artista, chamando por ele na plateia e fazendo os convidados caírem na gargalhada!

David está na ‘The Celebration Tour’ ao lado da mãe e dos irmãos

David Banda foi adotado por Madonna e o então marido Guy Ritche em 2006, durante uma viagem da diva ao Malawi, na África. Tal como a mãe, ele também seguiu na carreira musical e participa de alguns momentos icônicos da ‘The Celebration Tour’. É o rapaz que aparece na performance de ‘Like a Prayer’, representando Prince – o cantor tocou guitarra na faixa-título do disco -, em ‘Mother and Father’ e ‘Act of Contrition’.

“Como The Celebration Tour é uma retrospectiva da minha vida, achei que fazia todo o sentido incluir no show todos os meus filhos que ainda moram comigo (…) Quando saio em turnê, nada me traz mais felicidade saber que estamos todos trabalhando no mesmo show criando a magia juntos. Seria chato se eles estivessem apenas viajando de hotel em hotel e ocasionalmente viessem assistir ao show”, explicou a estrela do pop em entrevista à ‘W Magazine’.

Jovem ensaiou para o show em Copacabana

Na quinta-feira (2), David subiu ao palco montado em Copacabana para ensaiar ao lado da mãe. De boné branco, ele tocou violão durante a passagem de som das faixas ‘Don’t Tell Me’ e ‘La Isla Bonita’, que ganhou uma nova roupagem misturada com o samba. O músico também fez questão de aparecer na varanda do Copacabana Palace, hotel em que está hospedado com a família, para dar um tchauzinho aos fãs! Além de estiloso, é fofo e acessível!