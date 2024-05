Zequinha e Alan Rick entregam R$ 1 milhão em equipamentos para trabalhadores

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima e o senador Alan Rick, entregaram nesta quinta-feira, 16, R$ 1 milhão em equipamentos para a Cooperativa de Reciclagem de Cruzeiro do Sul – COOPSUL e para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Foram entregues 1 mini escavadeira, 1 caminhão e 2 triciclos em ato realizado no pátio da antiga sede do executivo municipal.

A diretora da COOPSUL, Jane Pessoa Sombra, destacou que será possível expandir a coleta seletiva na cidade. “Essa emenda do senador Alan Rick é essencial para que possamos expandir nossa capacidade de coleta seletiva diretamente das residências e empresas. Isso não apenas melhora nossa eficiência, mas também garante a correta destinação de materiais recicláveis, contribuindo significativamente para o meio ambiente de nossa cidade”, pontuou.

O representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul, Francisco Elino da Silva, ressaltou o impacto desses equipamentos na produção agrícola local. “Essas máquinas e equipamentos que o prefeito Zequinha Lima vem entregando tem diminuído o peso do trabalho no campo e aumentado a produção agrícola de Cruzeiro do Sul. Esses aqui de hoje, dão um reforço ainda maior”, pontuou.

“Nos últimos meses, entregamos mais de 500 equipamentos agrícolas. Hoje entregamos equipamentos de emendas do senador Alan Rick que fortalecem a agricultura familiar e a cooperativa de reciclagem. Além disso, estamos antecipando a reforma do mercado do agricultor, no valor de R$ 800 mil, que que será um grande passo para fortalecer ainda mais nossa comunidade agrícola e urbana”, enfatizou o prefeito Zequinha Lima, agradecendo ao parlamentar.

O senador Alan Rick enfatizou a amplitude do seu compromisso com a região, citando emendas para várias áreas da gestão municipal em Cruzeiro do Sul.

“Estamos entregando não só equipamentos para a agricultura e reciclagem, mas também investimos fortemente em saúde e assistência social. Com mais de R$ 5,5 milhões em emendas este ano, nosso objetivo é sempre trazer mais benefícios e apoiar as fundações e associações que cuidam de nosso povo, como a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Cruzeiro do Sul. Em breve vamos voltar para dar a ordem de serviço da construção do Mercado Municipal”, concluiu o parlamentar.