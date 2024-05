Saerb garante restabelecimento de água na Sobral, Cadeia Velha e parte alta da Capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB) informou na noite desta quinta-feira (16) a normalização da captação de água na Estação de Tratamento de Água I (ETA I), que foi interrompida em razão do encalhamento das duas bombas, que estão sobre um flutuante localizado no Rio Acre na região da Sobral.

O incidente aconteceu depois que o rio passou de 3,35m na quarta-feira (15) para 3,10m nesta quinta-feira.

De acordo com diretor presidente do SAERB, Enoque Pereira, o flutuante com as bombas de captação foi manejado com sucesso pelos técnicos do órgão em direção a uma área de maior profundidade do rio e os tubos de polietileno que enviam a água para o tratamento tiveram o cumprimento ajustado em seis metros.

Com isso, as regionais da Baixada da Sobral, Cadeia Velha e parte alta da cidade, que tiveram abastecimento reduzido durante todo o dia, devem voltar a receber água ainda nesta quinta-feira, ou durante a madrugada e manhã de sexta-feira (17).