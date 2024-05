Rio Branco empata com o Princesa do Solimões e segue sem vencer na Série D

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Rio Branco empatou neste sábado, 4, no Florestão, em 0 a 0 com o Princesa do Solimões do Amazonas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com o resultado, o Estrelão continua sem vencer na competição, mas soma seu primeiro ponto na disputa por uma vaga à próxima fase.

O representante acreano teve mais posse de bola e chegou a finalizar mais que o adversário, mas não conseguiu chances efetivas de balançar as redes do Princesa.

O Rio Branco é o sexo colocado, mas pode cair ainda mais na tabela de classificação, já que dois jogos serão realizados neste domingo, 5, pelo Grupo A1.

O líder é o Manauara, que venceu o São Raimundo em Roraima e tem duas vitórias em dois jogos.

