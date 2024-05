Muito além da febre Aftosa

A continuar no ritmo que está, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) vai chegar em 2026 como um ponto fora da curva na gestão de Gladson Cameli. Além de pelejar pela manutenção do Acre como Área Livre de Aftosa Sem Vacinação, a mais alta classificação sanitária feita pelo Ministério da Agricultura ao rebanho de um determinado Estado, o instituto tenta consolidar presença na rotina do pequeno produtor. De carne? Não, exclusivamente. Mas, de mel, de pescado, de pequenas granjas e de produtores de leite.

Partiu do próprio Idaf a demanda para “estar mais perto do produtor” não apenas com as inspeções, advertências ou autos de infração. “Era preciso mostrar para o produtor que o Idaf estava mais preocupado em cuidar da qualidade da cadeia produtiva nos pequenos empreendimentos agrícolas e com diversificação para além da carne bovina. É por isso que trabalhamos” , lembra o presidente do instituto, o médico veterinário do Rio Grande do Sul Francisco Thum, radicado no Acre há 37 anos.