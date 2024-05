Médico do Acre atende desabrigados pela enchente no Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O médico acreano Thiago Mappes e a esposa dele, a dentista Pollyana Cavalcante, que moram há 7 anos em Santa Catarina, aproveitaram o final de semana de folga para irem até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, atender moradores que estão em abrigos, devido aos estragos causados pela enchente do Rio Guaiba. Além do casal, outros profissionais da saúde também foram na missão.

Eles chegaram à Porto Alegre na noite desse sábado, 3. Tiveram reunião com a equipe que coordena as ações emergenciais e já foram levados para um abrigo onde começaram a atender as pessoas que estão no local.

“Chegamos e já fomos atender as pessoas que estão em um abrigo da prefeitura de Porto Alegre. Há muitos idosos, pessoas com comorbidades, pressão alta, ferimentos e dores. Nós temos treinamento em emergência e neste domingo (5) vamos atender as pessoas nas áreas mais afetadas”, relata o médico.

Thiago é natural de Cruzeiro do Sul e a esposa dele de Mâncio Lima. Ele atende no Hospital de Jaguaruna, em Santa Catarina, mas a solidariedade o fez ir, com uma equipe, até o Estado vizinho, onde 55 pessoas morreram e mais de 60 estão desaparecidas.

“Na cidade onde moramos, Jaguaruna, tem muitos gaúchos e por estarmos de folga no final de semana, decidimos em solidariedade, ajudar. Junto comigo, além da minha esposa, vieram a enfermeira Isabel Alves, do Samu de Tubarão, Santa Catarina, a enfermeira Idailane Barrozo, do Samu de Braço do Norte-SC e a ACS Adriana Ricardo. A situação é caótica, as cidades da região metropolitana estão totalmente ilhadas com prédios da administração e hospitais inundados. Nós vamos ficar até a próxima quarta-feira porque nesta hora a solidariedade é salva-vidas e estamos aqui para isso”, relata o médico acreano.