Tony Ramos recebe alta de hospital após duas cirurgias

Na manhã desta sexta-feira (24), o ator Tony Ramos recebeu alta do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, após passar oito dias internado. Neste tempo, o artista, de 75 anos, passou por duas cirurgias para drenar um hematoma subdural na cabeça.

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos recebeu alta hospitalar na manhã dessa sexta-feira (24/5)”, informou boletim médico da unidade de saúde.

O ator foi internado no dia 16 de maio, uma quinta-feira, e passou por uma primeira cirurgia no cérebro para a realização de drenagem de hematoma subdural. No sábado da mesma semana, ele havia recebido alta do CTI, passando para a Unidade Semi-Intensiva, e, na ocasião, estava lúcido e apresentando melhora progressiva do quadro.

No domingo (19), Tony foi operado novamente após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. Logo após a cirurgia, ele já ficou acordado e respirava sem a ajuda de aparelhos. Na última segunda-feira, Lidiane, esposa do artista até tranquilizou os fãs do veterano.

“Essa segunda intervenção que ele sofreu foi muito rápida, muito precisa. Graças a Deus ele já está lúcido, só não está saindo da cama, tem que ficar deitado horizontalmente para ficar tudo no lugar”, disse.

Ao longo desta semana, o ator recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e realizou reabilitação com fisioterapia, já caminhando no hospital.

Tony Ramos, que completou seis décadas de carreira este ano, esteve no elenco da novela “Terra e paixão” (2023) e, antes de ser internado, estava filmando “A lista”, longa de José Alvarenga Jr., protagonizado por Lilia Cabral. Além do trabalho no cinema, Tony estava em cartaz nos palcos de São Paulo, junto à atriz Denise Fraga, com a peça “O que só sabemos juntos”, que estreou no final de abril e seguiria até 28 de julho, no Teatro Tuca, antes de seguir para Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.