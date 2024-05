EcoFest dia 1º de junho reúne 11 DJs e a atração nacional DJ Jayboo, na Concha Acústica

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Concha Acústica de Rio Branco recebe no dia 1º de junho, a partir das 18h, o EcoFest – Eletronic Music Festival, com a participação de 11 DJs e a atração nacional, o DJ Jayboo. O festival, idealizado pela Associação dos Músicos e Promotores Culturais Independentes do Acre (Amupac), promove uma combinação única de música, arte e sustentabilidade, em uma parceria com a Cooperativa de Catadores do Acre (Catar).

Há mais de 30 anos agitando festas em todo o estado, o DJ Black Júnior, que integra o Grêmio Recreativo Frutos do Amanhã, também é um dos organizadores do festival e faz o convite a todos para participarem deste grande encontro.

“Será uma celebração à música eletrônica com os DJs R. Bader, Patrikera, Vico, Sync, Emerson Aguiar, Majoriz, Vibr’z, Ismael Fernandes e a única presença feminina, a DJ Nareza. A EcoFest é uma oportunidade para o público aproveitar e curtir o que há de melhor nesse estilo musical que domina a vida noturna em várias partes do mundo”, destaca Black Júnior.

O presidente da Amupac, o produtor musical Isleudo Portela, faz questão de enaltecer o caráter de sustentabilidade do festival. “Além de proporcionarmos música eletrônica de qualidade, vamos levar valores culturais a todos que participarem, com a inserção de uma consciência de preservação ecologicamente correta. Integrantes do Catar, farão, durante o evento, a coleta seletiva do lixo. As pessoas precisam entender que ações simples como essa podem mudar o mundo”, enfatiza Portela.

Curso gratuito para a formação de DJs

Após a realização do EcoFest, a Amupac realiza o curso de DJ, ‘Do Zero ao Profissional’, do dia 4 a 8 de junho, com os DJs R. Bader, Lauro Félix, Roney Martto, Black Júnior, Neto Barcelar e Nareza. As inscrições são gratuitas e maiores informações podem ser obtidas pelo telefone: (68) 00023-6928.

DJ Jayboo no Acre

Mateus Basso é o artista por trás do nome Jayboo que iniciou sua trajetória no ano 2000, e nesses 24 anos de carreira, mergulhou em uma imersão tecnológica profunda, onde direcionou toda sua energia a elevar a arte da discotecagem, tornando-se uma referência nacional.

Como produtor musical assina mais de 60 lançamentos nos projetos (Mateus B e Jayboo) em selos fonográficos, dentre eles: Toolroom, Mr Carter, Materialism, Witty Tunes e Hotfingers.

Em 2017, participou e foi o vencedor da etapa nacional do concurso MillerSoundclash, onde o levou a concorrer a competição da etapa em Las Vegas, no Ohmia Club, ao lado de 10 finalistas também representando seus países. Na final Jayboo garantiu o segundo lugar para o Brasil.

Como uma personalidade da música, nas redes sociais o artista disponibiliza constantemente conteúdos de valor e seu canal do YouTube possui mais de 455 vídeos educativos, contando com 6 milhões de vizualizações, com temas e técnicas direcionadas a DJs e amantes da música eletrônica.