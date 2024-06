Os nomes para vice de Marcus Alexandre estão na mesa do MDB, falta bater o martelo

O MDB AINDA NÃO ABRIU DEBATE sobre quem será o nome que vai compor como vice na chapa do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre. Isso só deve acontecer de 20 de julho em diante. Mas, vários nomes circulam nos corredores como opções para a escolha. Temos três mulheres: a engenheira Yael Saraiva, a gestora Jesuíta Arruda – ambas evangélicas da Assembleia de Deus – e a Marfisa Galvão, todas três filiadas ao PSD. Outros nomes falados são os dos médicos infectologistas Jenilson Leite (PSB) e do Thor Dantas. O presidente do MDB, Flaviano Melo, disse que a escolha é prerrogativa do candidato Marcus Alexandre (MDB), mas antes da escolha acontecer, haverá um debate com o grupo dos cabeças brancas do MDB e dos dirigentes dos partidos que integram a aliança que apoia a candidatura do Marcus a prefeito.

NÃO É SEM RAZÃO

QUANDO em todas as pesquisas a classe política aparece entre as mais desacreditadas, não é sem razão. Pela lei atual, o aborto é permitido para a mulher engravidada por estupro. Neste caso sou a favor, mas sou contra a legalização do aborto de forma genérica. A escória da extrema-direita na Câmara Federal discute agora um projeto que muda a lei, e condena quem aborta mesmo grávida vítima de estupro. E com pena maior para a mulher do que para o estuprador. É como dizer que o estuprador é a vítima do caso e a mulher a culpada. Salvam-se poucos neste parlamento medíocre.

NINGUÉM É A FAVOR DO ABORTO

E NÃO venham com a falsa narrativa que estão votando num projeto contra o aborto. Não venham com falácia. Pela legalização do aborto, também, sou totalmente contra. O que se está votando é para tirar o direito da mulher que foi estuprada não ter a opção, já prevista em lei, de não ter o filho. E o mais grotesco da proposta, é que se a mulher fizer a opção, a pena do estuprador é menor, do que a mulher que foi estuprada. O grande estadista francês, Charles de Gaulle, já dizia que o Brasil não é um país sério.

QUE DEUS O RECEBA, AMIGO!

TRABALHEI com o prefeito Isnard Leite. Foi uma das pessoas de conduta mais simples e honrada, que conheci ao longo dos mais de quarenta anos no jornalismo. O poder nunca o encantou. Sempre foi desprovido da empáfia que toma conta de quem assume um cargo de prefeito. Um cara do bem. Meus sentimentos à sua família, e que Deus o receba no seu reino com muita luz.

BARRIGA DE ALUGUEL

CASO a vice-governadora Mailza Assis assuma a secretaria de Ação Social tem que lhe ser dado pelo governador Gladson, total liberdade para indicar os cargos de confiança. Fazer do órgão uma barriga de aluguel para grupos políticos, como pretendem caciques do União Brasil; será um tiro que dará no seu próprio pé, tendo que conviver com quem não confia. Iria virar uma espécie de Rainha da Inglaterra, no cargo; mais não manda. Abra o olho, Mailza!

QUESTÃO NÃO É POLÍTICA

A QUESTÃO da não aprovação até aqui dos 140 milhões de reais pedidos pela prefeitura de Rio Branco, não é política, é técnica. Tolice imaginar o contrário. A CEF e todos os bancos têm normas a serem cumpridas. Alguma não deve estar sendo seguida pela PMRB. Tolice maior é se apegar ao senador Alan Rick (UB), para liberar a cifra na marra, porque o prestígio e a força dele para mudar uma diretriz bancária é igual a zero. O Alan não conseguiu nem se impor no seu partido, o União Brasil, onde levou uma rasteira, quanto mais mudar as regras dos bancos, como sugere políticos que o procuraram.

JUNTOS E MISTURADOS

HOJE, a festa do MDB é em Mâncio Lima, no lançamento da candidatura a prefeito do empresário Chicão (MDB). O mais interessante é que estarão no seu palanque nesta eleição, bolsonaristas, petistas e comunistas. Lá estarão o ex-deputado Jonas Lima (PT), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), o senador bolsonarista Márcio Bittar (UB) e a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB). Todos juntos e misturados, e ideologia às favas. Nunca acredite piamente no que fala um político, diz a máxima popular.

VÃO TER QUE ENGOLIR

OS VEREADORES da base do prefeito Tião Bocalom (PL) andam bravos por conta da poderosa estrutura da máquina municipal na candidatura do ex-secretário Joabe Lira (UB) a vereador. Podem protestar, mas vão ter que engolir a realidade.

ARGUMENTO FINANCEIRO

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) tem um argumento forte na defesa do PSD indicar o vice na chapa do prefeito Marcus Alexandre (MDB): é a única forma que o PSD tem para a direção nacional jogar, legalmente, recursos financeiros na campanha.

VAI PARA O DEBATE

É com base neste argumento financeiro que o senador Sérgio Petecão (PSD) vai para a mesa de negociação dos cabeças brancas do MDB, com o nome da mulher Marfisa Galvão (PSD) para ser vice-prefeita de Marcus Alexandre (MDB).

CHAPA PURO-SANGUE

O DEPUTADO Emerson Jarude (NOVO) ainda não anunciou o nome do vice da sua chapa, mas deve ser de alguém do próprio partido, já que não conseguir formar alianças. Será uma chapa puro-sangue para a prefeitura.

PESQUISAS DA CAMPANHA

AS pesquisas que vão dar um melhor norte sobre as disputas das prefeituras serão as realizadas nos últimos 15 dias da campanha de prefeitos, quando os votos estarão, praticamente, consolidados.

PRIMEIRO TURNO

O EX-DEPUTADO Narciso Mendes é uma das mentes mais brilhantes que conheço. Na sua última entrevista falou sobre o milagre, mas não deu o nome do santo: “A eleição para prefeito de Rio Branco será decidida no primeiro turno”. A sua previsão não está descolada da realidade e pode acontecer. Tenho, também, essa sensação.

UNIU A OPOSIÇÃO

O CANDIDATO a prefeito de Plácido de Castro, ex-prefeito Tavares, conseguiu a proeza de unir toda a oposição em torno da sua candidatura. A atual oposição, na eleição passada apoiou o prefeito Camilo (PP), que se encontra isolado.

INSISTE EM LOTEAR

O GRUPO do União Brasil continua insistindo em lotear os cargos da Secretaria de Ação Social. Se o Gladson entrar na proposta de fazer leilão de cargos do seu governo, estará dando um tiro no pé.

INVESTIMENTOS FORTES

NÃO será por falta de investimentos no sistema de segurança do estado, que o órgão deixará de ser eficiente. O Gladson foi um dos governadores que mais investiu no setor.

ESTÁ NO JOGO

COM a nova dinâmica que deu na sua administração, a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (PP), está com chance de ser reeleita. Conseguiu se recuperar popularmente.

FRASE MARCANTE

“Para te magoar, são necessários um inimigo e um amigo: um inimigo para te caluniar e um amigo para te transmitir a calúnia”. Mark Twain.