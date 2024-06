TJ celebra 61 Anos e entrega a Ordem do Mérito Judiciário a Ricardo Leite

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na manhã desta sexta-feira (14), o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) comemorou seu 61° aniversário com uma sessão solene no Palácio da Justiça, localizado no centro da capital acreana. O evento foi marcado pela outorga da Ordem do Mérito Judiciário, uma distinção concedida àqueles que se destacaram por méritos pessoais, profissionais ou por ações que contribuíram significativamente para o Poder Judiciário do estado.

. “Essa união é fundamental para o sucesso do nosso estado. Os homenageados de hoje desempenham um papel crucial no fortalecimento do nosso Judiciário, simbolizando uma democracia robusta e a entrega de justiça ao povo acreano”, declarou Cameli.

Entre os homenageados com a mais alta honraria do TJAC estavam o desembargador Marcos Alaor do Tribunal de Justiça de Rondônia; o magistrado aposentado e deputado estadual Pedro Longo; a desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, coronel Charles Santos; o reitor do Centro Universitário Uninorte, Fábio Ricardo Leite; e Maria Antônia Moreira Leitão, reconhecida por seus 32 anos de serviço no Educandário Santa Margarida.

Um dos homenageados, o empresário Ricardo Leite, mais conhecido como Rico, destacou o grande trabalho que a Uninorte vem desenvolvendo em parceria com o Judiciário e também na área de saúde como os mais de 15 mil atendimentos a população somente do curso de medicina, sem contas as outras áreas como enfermagem, fisioterapia, odontologia e demais cursos. “Que alegria estar aqui hoje. Que emoção por ter um reconhecimento por um trabalho que não começou comigo, começou com minha mãe, há 43 anos. Essa medalha vou dividir com todos os 600 colaboradores da Uninorte. Que orgulho receber essa honraria e contribuir com o Tribunal de Justiça e contribuir também com a população em tantas áreas”, frisou.

A presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, destacou os avanços tecnológicos e processuais alcançados pelo tribunal ao longo dos anos. “Transcendemos as máquinas de escrever e os processos manuais para adotar computadores avançados e processos digitais. Continuamos progredindo para oferecer serviços de qualidade àqueles que buscam justiça”, afirmou.

O deputado Pedro Longo, representando o Legislativo, expressou o significado especial da honraria em sua trajetória, comprometendo-se a honrá-la pelo resto de sua vida.