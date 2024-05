Jayboo faz três Worshops gratuitos para DJs iniciantes e profissionais na Biblioteca

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Associação dos Músicos e Promotores Culturais Independentes do Acre (Amupac), promove nos dias 28, 29 e 30 três Workshops com o DJ Jayboo, às 19h, na Biblioteca Pública. As abordagens incluem iniciantes e profissionais do estilo musical e as inscrições são gratuitas pelo link https://forms.gle/yf5GeKvgv42PgVeE6.

Nos três dias de Workshop com o melhor professor de DJ do Brasil, serão abordados os seguintes temas: Discotecagem avançada para DJ; Como dar os primeiros passos como DJ e Criando mashups e Introduções e primeiros passos na produção musical.

Mateus Basso é o artista por trás do nome Jayboo que iniciou sua trajetória no ano 2000, e nesses 24 anos de carreira, mergulhou em uma imersão tecnológica profunda, onde direcionou toda sua energia a elevar a arte da discotecagem, tornando-se uma referência nacional.

“É um grande prazer realizar essas ações no Acre. Estou muito animado com a programação em Rio Branco, que inclui além dos workshops a Ecofest no dia 1º de junho, na Concha Acústica”, acrescenta Jayboo.

Curso gratuito para a formação de DJs

Após a realização do EcoFest, a Amupac realiza o curso de DJ, ‘Do Zero ao Profissional’, do dia 4 a 8 de junho, com os DJs R. Bader, Lauro Félix, Roney Martto, Black Júnior, Neto Barcelar e Nareza. As inscrições são gratuitas e maiores informações podem ser obtidas pelo telefone: (68) 00023-6928.