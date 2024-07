Após aliança desfeita, Jéssica diz que vai procurar Bittar “depois de ganhar eleição”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A pré-candidata a prefeitura de Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales (MDB) compareceu à convenção do candidato à prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre, e falou com a imprensa sobre o fim da aliança com o Partido Liberal, por decisão unilateral do senador Márcio Bittar (UB), para embarcar na campanha do atual prefeito e candidato a reeleição Zequinha Lima (PP).

Entenda o caso: Reviravolta no Juruá: Márcio Bittar abandona Jéssica Sales e declara apoio a Zequinha

Ao ac24horas, Jéssica disse que a separação aconteceu sem que tenha tido a oportunidade de falar com o senador, mas ressaltou que numa eventual vitória sua em Cruzeiro do Sul, não vai guardar mágoas de Bittar.

“É meu amigo pessoal, mas existem escolhas, né? Existem oportunidades, política, talvez ele tenha lá do outro lado visto alguma possibilidade, oportunidade, não sei, mas eu não consegui falar com ele pessoalmente. Desejo boa sorte e com certeza vou ganhar essas eleições. Quando isso acontecer vou querer todos do meu lado, principalmente o meu amigo Márcio Bittar”, afirmou.