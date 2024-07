Reviravolta no Juruá: Márcio Bittar abandona Jéssica Sales e declara apoio a Zequinha

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma dança das cadeiras que é comum antes das convenções partidárias que oficializam nomes que vão disputar as eleições de 2024 sempre é comum no decorrer até o prazo final. A última movimentação nesse sentido foi o fato do senador Márcio Bittar (UB) decidir nesta quinta-feira, 25, deixar a campanha da pré-candidata a prefeitura de Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales (MDB), e embarcar na campanha do atual prefeito e candidato a reeleição Zequinha Lima (PP).

Zequinha, que conta com uma forte coalizão de partidos para enfrentar a família Sales, veio de Cruzeiro do Sul para participar de uma reunião em Rio Branco onde foi chancelada o apoio de Bittar ao seu nome. O encontro foi presenciado pelo governador Gladson Cameli, o chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni e o braço direito do senador, tido como irmão, Edson Bittar.

Nos bastidores, a informação que circula é que Bittar teria ficado insatisfeito com o fato de Jéssica e o MDB terem emplacado o advogado João Tota Filho como vice na chapa. O jurista é do PSD e foi apoiado pelo senador Sérgio Petecão (PSD).