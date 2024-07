Jéssica Sales aparece de surpresa para apoiar Marcus: “novo ciclo necessário para Rio Branco”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A pré-candidata à prefeitura de Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales (MDB), foi a grande surpresa ao comparecer, ao lado de seu pai, Vagner Sales – cacique político no Juruá – na convenção do candidato à prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre, que acontece no Ginásio do Sesc.

Ao chegar no evento, Jéssica disse que a eventual reeleição de Marcus Alexandre ao cargo de prefeito representará um novo ciclo para a capital. “O Marcos Alexandre significa um ciclo novo para Rio Branco, que é necessário. É uma pessoa experiente, principalmente respeita, não só a população, mas o dinheiro público. É um cara que o Rio Branco já conhece e vai fazer a diferença com certeza”, afirmou.