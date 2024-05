Ex-BBB Isabelle entrega incômodo e dificuldades no namoro com Matteus

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Isabelle Nogueira, terceira colocada do BBB 24, abriu o coração sobre o relacionamento com Matteus Amaral, vice-campeão da edição. A manauara foi sincera ao expor sua percepção sobre o namoro à distância que mantém com o alegrentese.

Em entrevista ao podcast PodDelas, nesta última quinta-feira (23), a ex-BBB analisou sobre a distância que os separa – ela mora no Norte, ele, no Sul. “Uma coisa que impacta muito a gente é a distância. Até pelo o que está acontecendo na terra dele, com o povo dele“, disse, se referindo às enchentes que atingiram o estado do companheiro.

“[Matteus] está muito dedicado, tinham dias que ele nem dormia pensando em como resolver, como ajudar. […] É super compreensível ele estar lá, ajudando como ele pode”, contou Isabelle, que descreveu a força de vontade de ambos em manter a relação, em meio as dificuldades quilométricas.

“Quando a gente quer, a gente faz, né? A gente faz valer a pena, de alguma forma cria mais expectativa, mais saudade também. A gente se fala todo dia, […] nos falamos muito por videochamada. Ficamos horas no telefone, conversando”, declarou a ex-sister.