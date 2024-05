Horto Florestal será palco do Festival Afro Integrado neste sábado (25)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com envolvimento de três linguagens artísticas: literatura, audiovisual e música, a Produção Pé Rachado promete uma tarde de curtição no Festival Afro Integrado que ocorre neste sábado, 25 de maio, a partir das 15h, no Horto Florestal, em Rio Branco.

O Festival se tornou possível a partir da aprovação do projeto no Edital Funcultura N° 02/2023, financiado pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

De acordo com a produção, o projeto bebe na fonte das manifestações culturais afro-brasileiras e expressões artísticas, a realidade das comunidades locais, uma forma de potencializar e divulgar os talentos acreanos.

“Nós queremos proporcionar aos participantes a possibilidade de vivenciar expressões artísticas, culturais e educativas e que essa experiência lhes despertem o pensamento crítico, permitindo a troca de saberes e experiências culturais”, declara a produtora Nathânia Oliveira.

A programação que também inclui contação de histórias e brincadeiras para o público infantil, se estenderá por toda a tarde de sábado e tem entre as atrações a Turma da Pipoca, o grupo O Barulho do Acre, a artista Neiva Nara e Os Colibris, a cantora Gigliane Oliveira e o grupo Maracatu Pé Rachado.