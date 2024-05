Affair detona Lucas, do ‘BBB 24’, após ser ignorada: ‘Razão tinha a Camila’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após assumir romance com Lucas Buda, do ‘BBB 24’, Nina Capelly disse que está sendo ignorada pelo ex-brother. Prima de MC Binn, ela gravou um vídeo revelando que o professor não estava respondendo suas mensagens e detonou a postura dele, concordando com Camila Moura, ex-mulher dele.

Nas imagens publicadas por ela na manhã deste sábado, 04/05, mas que já foram retiradas do ar, ela conta: “Hoje eu não acordei muito bem, não estou bem ainda (…) queria falar o quanto nós, mulheres, somos bobas, né?”.

E completa o desabafo revelando que ele fez promessas para ela e que tinham planos de conciliar as agendas de trabalho para ficarem mais tempo juntos. “Por acreditar em papinho de homem. Até ontem era amor pra lá, amor pra cá, to mandando minha agenda, vamos se encontrar, tô com saudade…”, contou.

Por fim, ela disse que agora entende o lado de Camila Moura, ex-mulher de Lucas, e que torce para que a pílula do dia seguinte não falhe, confessando que tiveram relações sem uso de preservativo. “Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila, né? Inclusive, eu espero que a pílula do dia seguinte funcione”, completou.

