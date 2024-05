Traída por Zezé Di Camargo, Zilu revela depressão e crises após se separar do cantor sertanejo: “Foi difícil”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O casamento de Zilu Godói e Zezé Di Camargo, que durou mais de duas décadas, foi uma união que gerou frutos preciosos, incluindo os filhos Wanessa, Camilla e Igor. No entanto, em 2012, o casal anunciou oficialmente sua separação, finalizando o divórcio dois anos depois. O término foi atribuído a questões complexas, incluindo relatos de infidelidade por parte de Zezé.

A separação de Zezé Di Camargo, com quem tinha uma mansão de R$ 25 milhões, foi um tanto traumática para Zilu. A mãe de Wanessa Camargo, traída e humilhada na mídia diversas vezes, passou por momentos dolorosos que enquadraram um caso de depressão severa.

Em uma entrevista franca e emocionante com o programa “Na Ponta da Língua”, conduzido por Guilherme Farias, mais conhecido como Gui Artístico, a empresária compartilhou os bastidores de um período turbulento de sua vida, no qual tentou, sem sucesso, escapar dos holofotes da mídia.

Ao recordar os eventos que se seguiram à sua separação, Zilu relembrou as tentativas de se afastar da esfera pública, buscando privacidade e paz de espírito. No entanto, como esposa de uma figura pública, ela se viu continuamente exposta aos olhos do público, enfrentando uma torrente de expectativas e demandas.

“Não foi uma coisa que aconteceu do dia pra noite. Eu sendo mulher de cantor sertanejo, muito famoso, eu fui sendo colocada na mídia”. Depois da separação, Zilu até tentou sair da mídia, mas não conseguiu. A famosa descreveu como muitas mulheres, em situações similares, procuravam por conforto e apoio em suas palavras, mantendo-a involuntariamente no centro das atenções.

“Mas elas [mulheres] não deixaram. Porque aí eu comecei a perceber que as mulheres esperavam uma palavra de conforto, uma palavra amiga (…). Eu acho que não só eu, como muitas mulheres no mundo passaram pelo que eu passei”, continuou a empresária.

“Não foi fácil, foi difícil. Essa coisa de ser mulher forte, de fibra, a gente tem que ser. Tem que levantar a cabeça, sacudir a poeira e dizer: ‘Eu tô viva, eu vou em frente’”, encerrou a ex-esposa de Zezé Di Camargo, que, em determinada ocasião, ressaltou que não tinha perdoado o cantor sertanejo.

A jornada de Zilu após sua separação foi marcada por desafios pessoais e emocionais, mas também por momentos de crescimento e auto aceitação. Sua postura de enfrentamento diante das adversidades recebeu elogios de muitos internautas, que admiraram sua capacidade de manter-se firme em meio à tempestade.

Em um novo capítulo da saga que parece ser tirado diretamente de um roteiro de telenovela, a história de amor entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella reacendeu as chamas de uma guerra na família Camargo, revelando divisões profundas e atitudes drásticas. Enquanto o romance florescia longe dos olhares públicos, a reação da família à união trouxe à tona antigas feridas e disputas, marcando um novo episódio no dinâmico clã Camargo.

Zilu Godói, matriarca da família, não escondeu seu descontentamento com a notícia. Aparentemente torcendo contra o avanço desse relacionamento, Zilu viu-se novamente em desacordo com seu ex-marido, Zezé Di Camargo, que, ao contrário, adotou uma Atitude drástica ao defender o genro de acusações e mal-entendidos. A posição de Zezé, além de surpreender, destaca o complexo xadrez emocional jogado dentro da família Camargo, onde alianças e conflitos se entrelaçam de maneira inesperada.

Enquanto isso, Wanessa Camargo, a princesa do sertanejo, enfrentou sua própria batalha. Após uma saída tumultuada do “Big Brother Brasil 24”, que deixou sua imagem pública em xeque, Wanessa buscou refúgio em um retiro espiritual, desmentindo rumores de internação e enfatizando a importância da saúde mental e do bem-estar em meio ao caos. Essa Atitude drástica de Wanessa não apenas escancara a verdade sobre seu estado atual, mas também serve como um lembrete da pressão implacável e do escrutínio enfrentados pelas figuras públicas.