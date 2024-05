The Boys: “o mundo inteiro vai pegar fogo” em novo trailer; assista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a primeira edição da CCXP México, o tão aguardado trailer oficial da quarta temporada de The Boys foi revelado. O evento contou com a presença de grandes nomes do elenco, incluindo Antony Starr, Erin Moriarty, Chace Crawford, Karen Fukuhara e Claudia Doumit, que compartilharam o trailer com os fãs no Palco Thunder mexicano.

Programada para estrear no Prime Video em 13 de junho de 2024, a quarta temporada de The Boys promete uma montanha-russa de emoções e reviravoltas para os espectadores. A nova temporada retornará com um impacto imediato, lançando três episódios de uma só vez, seguidos por lançamentos semanais toda sexta-feira até o desfecho explosivo em 18 de julho.

Assista ao trailer:

Como estão as coisas no universo de The Boys?

No enredo da quarta temporada, o mundo fictício da série está à beira do colapso.

Com a ascensão de Victoria Neuman rumo ao Salão Oval e o domínio cada vez mais opressor do Capitão Pátria, interpretado por Antony Starr, o cenário político e social está mais instável do que nunca.

Enquanto isso, Billy Bruto, interpretado por Karl Urban, enfrenta seus próprios demônios pessoais após a perda de seu filho e sua posição como líder dos The Boys.

Com a confiança da equipe abalada por suas mentiras, Bruto e seus companheiros precisam encontrar uma maneira de superar suas diferenças e salvar o mundo antes que seja tarde demais.