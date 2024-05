SBT pode fazer reality show com Karol Conká, Lumena, Deolane, Nego Di e Theo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Recentemente, começou a circular pelas redes sociais uma novidade a respeito do SBT que está dando o que falar. De acordo com o perfil do X – antigo Twitter – Rubi Perez, a diretora geral da emissora de Silvio Santos, Daniela Beyruti, estaria disposta a investir um valor milionário em um novo reality show para a casa. “A Casa dos Vilões” seria, supostamente, a aposta da alta cúpula para trazer um bom retorno financeiro para a emissora.

A ideia do programa é reunir os “vilões” mais notórios dos realities mais populares e mais conhecidos da televisão sob o mesmo teto e colocá-los para se enfrentarem em uma série de desafios e competições. Essa seria uma versão brasileira do reality “House of Villains” – um reality americano que estreou no E! em outubro do ano passado.

Anúncios

No programa em questão, os vilões mais memoráveis ​​​​e notórios dos reality shows entraram em competição por um prêmio em dinheiro de US$ 200.000 e o título de Supervilão Supremo da América. Tendo como base a ideia desse programa, grandes nomes como Karol Conká, Lumena, Deolane, Nego Di e Theo Becker são fortes candidatos a participarem da suposta nova atração do SBT.

Vale lembrar que Karol Conká, Lumena e Nego Di participaram da mesma edição do “Big Brother Brasil” e marcaram o programa com suas passagens polêmicas e com seus altos índices de rejeição. Cabe ressaltar também, que Karol Conká e Nego Di ocupam o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, na lista das maiores rejeições de todas as edições do “BBB”. Já Theo Becker e Deolane participaram do reality “A Fazenda”, porém, em edições diferentes. Mas os dois também marcaram para sempre a história da atração com seus comportamentos controversos.