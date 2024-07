“O povo quer mudança”, diz Marcus Alexandre diante de 10 mil pessoas ao ser homologado candidato a prefeito

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com cartazes e bandeiras, uma grande multidão prestigiou a homologação da candidatura de Marcus Alexandre a prefeito, pelo MDB, e Marfisa Galvão, a vice-prefeita, pelo PSD, na noite desta sexta-feira, 26, no ginásio do Sesc Bosque. A tenente-coronel da Polícia Militar, Marcilene Alexandrina, estimou um público de 10 mil pessoas. A coligação é composta pelos partidos: MDB, PRD, PV, PC do B, PT, PSD, PSOL, Rede, Agir, DC e Republicanos.

Marcus Alexandre abriu seu discurso emocionado, agradecendo à militância e ressaltando o desejo de mudança. “Eu quero ver fazer uma festa dessa fora do poder, só vocês, só vocês, só vocês! Muito obrigado! Hoje é dia de alegria, é dia de encontrar todos e todas, amigos e amigas, um momento muito especial. Disseram que a gente não ia lotar o ginásio do Sesc, porque nós estamos fora do poder. E o povo está mostrando que quer mudança”, declarou.

Ele defendeu a volta da prefeitura aos bairros da cidade. “A prefeitura tem que voltar a trabalhar onde a gente mora. A prefeitura tem que trabalhar o tempo todo, não é só no ano da eleição, de maneira atrapalhada, na carreira. Eu quero dizer muito obrigado aos 11 partidos que hoje compõem essa aliança. Na política, quem se isola, se vai longe. Então, quero agradecer a todos, ao MDB, ao meu partido, e ao PSD, partido de homens e mulheres guerreiras”, destacou.

Em clima de campanha eleitoral, Alexandre fez duras críticas ao atual prefeito Tião Bocalom, afirmando que a gestão atual prefere festas ao invés de cuidar da população. Ele mencionou o caos no transporte coletivo.

“Não dá para aceitar você, em pleno verão, chegar lá no Jorge Lavocart e ver rua fechada, no Vitória tem rua fechada. Em todos os bairros dessa cidade, se alguém passar mal vai ter que levar nos braços porque o Samu não chega. O prefeito que está aí prefere fazer festa na frente da prefeitura do que cuidar dos bairros da cidade. É uma festa atrás da outra. Quando o Rio estava subindo em fevereiro e março deste ano, ele resolveu fazer o maior Carnaval da história. Quando chegou a enchente, faltou tudo que tinha no carnaval para ajudar as famílias. Não tinha barco, não tinha assistência, não tinha humanidade. Em 2015, enfrentamos a maior enchente da história. Eu não estava em Manaus, nem na Alemanha, estava no Taquari. Esse prefeito prometeu demais e fez de menos, foi mexer no sistema de transporte e hoje temos ônibus quebrados por aí, tirou os ônibus da linha, fechou os terminais, piorou tudo no transporte coletivo e é o povo que está sofrendo. Enquanto ele fica fazendo festa, o povo está na parada de ônibus esperando as promessas do Tião Bocalom”, afirmou. “Chega de promessas. Agora é hora de chamar o trabalho. Não recuem, não tenham medo. Vamos fazer uma campanha que será Davi contra Golias, mas nós vamos vencer. Estou com o povo, vamos fazer a campanha mais bonita da história de Rio Branco”.

A vice-candidata a prefeita pelo PSD, Marfisa Galvão, elogiou a grande festa montada para a oficialização da candidatura. Segundo ela, para gerir a cidade é necessário diálogo e trabalho. “Quem não consegue dialogar não deve usar a política. A prefeitura é de todos. Precisamos reunir nossas forças e cores. E isso não acontece. Mas vai voltar a acontecer. O povo chamou o Marcus de volta”, comentou.

Galvão também criticou a gestão de Bocalom. “Fui impedida de trabalhar. Vamos à luta, o povo quer o Marcus Alexandre, conte comigo e com a aliança de partidos”, ressaltou.

O ex-deputado federal e presidente da executiva estadual do MDB, Flaviano Melo, afirmou que a candidatura de Alexandre é a melhor para Rio Branco e garantiu o retorno do emedebista ao comando da prefeitura da capital.

Uma moradora do bairro Cadeia Velha apareceu no telão do palco e demonstrou confiança na candidatura de Marcus Alexandre. O candidato agradeceu o apoio e prometeu cuidar dos bairros da cidade. Ao fim do discurso, Marcus pediu empenho dos candidatos durante a campanha. “Vamos levantar a cabeça, vamos ter fé no coração. Essa campanha, que ainda nem começou, será feita por nós, com amor e carinho, como sempre fizemos”, afirmou.

Concentração em torno da candidatura começou cedo

Apoiadores da aliança em torno do pré-candidato emedebista, Marcus Alexandre, se reuniram no fim da tarde na praça do Juventus, para acompanhá-lo em uma caminhada ao local da convenção que oficializou sua candidatura majoritária. Na chegada ao Sesc, Alexandre foi ovacionado pela militância, aproveitando o momento para tirar fotos e conversar com o público antes de se dirigir ao palco dentro do ginásio, onde foi recebido com uma grande manifestação de apoio.

