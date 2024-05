Trabalhador sofre traumatismo craniano em acidente na Usina de Asfalto

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Paulo Sérgio da Silva Veloso, de 24 anos, foi vítima de um grave acidente de trabalho na Usina de Asfalto da Emurb, situada na rua Major Jenor, no Distrito Industrial de Rio Branco. O incidente ocorreu na tarde desta terça-feira (21).

De acordo com relatos de colegas, Paulo estava trabalhando no pátio da usina quando um operador de retroescavadeira acidentalmente atingiu uma perna-manca com a pá do veículo. O impacto fez com que a peça fosse arremessada contra a cabeça de Paulo, que desmaiou no local.

Os demais funcionários rapidamente interromperam a operação da máquina e prestaram os primeiros socorros ao colega. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte básico chegou ao local. Dada a gravidade da situação e a desorientação de Paulo, foi necessário solicitar o apoio de uma ambulância de suporte avançado.

Após receber os primeiros atendimentos e ter seu quadro clínico estabilizado, Paulo foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é estável, mas ele sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) moderado.

A direção da Emurb prestou toda a assistência necessária e acompanhou Paulo até o hospital.