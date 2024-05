Kayky Brito e Bruno de Luca: Polêmica ganha novo episódio; Entenda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Oito meses do acidente que quase tirou sua vida na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o ator Kayky Brito expressou publicamente o seu descontentamento com Bruno de Luca. Amigos à época do acidente, os dois estavam juntos numa noitada quando Kayky acabou atropelado e imagens de câmeras de segurança mostraram Bruno indo embora do local sem prestar socorro.

De Luca foi muito criticado por fãs naquele momento por ter “abandonado” o amigo. Nas redes sociais ele não foi perdoado e uma série de memes que o comparavam à expressão “amigo da onça” pipocaram na internet.

Os dois estavam em um bar e Kayky foi atropelado por um motorista de aplicativo ao atravessar a rua fora da faixa de pedestres. Em depoimento à polícia, Bruno de Luca disse que não sabia, no momento do acontecimento, que a pessoa atropelada seria seu amigo.

Oito meses após sofrer um atropelamento que quase causou sua morte, o ator Kayky Brito, 36, voltou às redes sociais para poder atualizar os fãs sobre seu atual estado de saúde. Segundo ele, há muita gratidão por todas as pessoas que torceram por ele e mandaram energias positivas… pic.twitter.com/eGFbzlDZ7x

— Folha de S.Paulo (@folha) April 30, 2024



O caso rendeu e, na última semana Brito agradeceu ao motorista Diones Coelho, que o atropelou. Coelho havia gravado um vídeo bastante emocionado, em que pedia perdão a Kayky Brito, logo após o ator publicar um relato sobre sua recuperação.

Um pedestre IRRESPONSÁVEL pode destruir a vida de um motorista, tanto quanto o vice-versa.

Diones da Silva, motorista vítima da irresponsabilidade alheia, diz ter se sentido culpado após Kayky Brito mostrar sequelas do atropelamento, que ocorreu em setembro do ano passado. pic.twitter.com/1Ter1Cc0yr

— Descharth (@Descharth) April 30, 2024



Dessa vez, e passados tantos meses do acidente e da posterior polêmica, Kayky Brito deixou de seguir Bruno de Luca nas redes sociais, em especial no Instagram. Na plataforma, fãs começaram a especular a respeito da decisão.

Fonte: Revista Fórum