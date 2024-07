Executiva do Solidariedade anuncia apoio à candidatura de Tião Bocalom à prefeitura

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta quinta-feira, 25, a executiva estadual do Solidariedade no Acre, juntamente com a executiva municipal de Rio Branco, anunciou a decisão de apoiar a Coligação Majoritária Produzir para Empregar, que tem como candidatos à Prefeitura de Rio Branco Tião Bocalom, do PL, e Alisson Bestene, do PP. A nota é assinada pelo deputado estadual Afonso Fernandes, presidente do Solidariedade Acre, e por Taiane Santos, presidente municipal do Solidariedade Rio Branco.

Segundo a nota, a decisão foi tomada em apoio às diretrizes do governo Gladson Cameli, destacando uma convergência de objetivos e políticas públicas entre as lideranças. “Nossa decisão visa fortalecer a coesão política no Estado e garantir uma administração municipal alinhada com as prioridades e projetos do governo estadual. O Solidariedade reitera que o nosso principal compromisso é com a população de Rio Branco”, diz trecho do comunicado.

Com a adesão à candidatura de Bocalom, sete partidos integram a aliança: PL, Progressistas, Cidadania, Solidariedade, Podemos, União Brasil e PSDB.

Veja a nota: