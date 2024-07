“Divertida Mente 2” se torna a animação de maior bilheteria de todos os tempos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Se há uma emoção que a Disney e a Pixar provavelmente estão sentindo agora, é a alegria. Isso porque “Divertida Mente 2” se tornou o filme de animação de maior bilheteria de todos os tempos, arrecadando US$ 1,46 bilhão nas bilheterias globais e destronando o ex-recordista “Frozen 2”, de 2019, de acordo com a Disney.

O título está dando um impulso muito necessário a Hollywood, que teve um início lento na temporada de verão no hemisfério Norte e ainda enfrenta os efeitos das greves de roteiristas e atores do ano passado.

A sequência de “Divertida Mente” chegou aos cinemas no mês passado e ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,6 bilhões) apenas 19 dias após seu lançamento – o mais rápido de todos os tempos para um filme de animação. Atualmente está na sexta semana de exibição nos cinemas nos Estados Unidos e já conquistou o 13º filme de maior bilheteria de todos os tempos.

Anúncios

“Da Europa à Ásia, do Oriente Médio aos EUA, você vê números incríveis e recordes para um filme”, disse Daniel Loria, diretor editorial da Box Office Pro, que coleta dados de vendas e horários de exibição de milhares de salas de cinema em todo o mundo.

“É definitivamente uma grande história de sucesso, não apenas para os cinemas aqui nos Estados Unidos, mas em todo o mundo”, acrescentou.

O filme já fez história nas Américas, tornando-se rapidamente o filme de maior bilheteria no cenário cinematográfico do Brasil, México, Colômbia, Chile e Uruguai. E Loria prevê que o filme poderá encerrar sua exibição nos cinemas com números ainda maiores enquanto se prepara para estrear no Japão na próxima semana, tendo já obtido sucesso na Ásia e no Pacífico, arrecadando US$ 84 milhões logo após 12 dias de lançamento.

“Isso realmente deu nova vida às bilheterias globais e restabeleceu um impulso que não víamos desde a febre de ‘Barbenheimer‘ no verão passado”, disse o diretor editorial da Box Office Pro.

A empolgação em torno do lançamento de “Divertida Mente 2” surge depois que a indústria cinematográfica teve um início lento na temporada de filmes de verão.

“O desempenho recorde de ‘Divertida Mente 2’ foi extremamente importante para os cinemas, à medida que o filme avançava e mudava o clima desta indústria que, na época do lançamento do filme, via uma temporada de filmes de verão que estava sendo um fracasso de bilheteria”, disse Paul Dergarabedian, analista sênior de mídia da Comscore.

No verão do hemisfério Norte do ano passado, os sucessos de bilheteria “Barbie” e “Oppenheimer” juntos acrescentaram quase US$ 2 bilhões (cerca de R$ 11,3 bilhões), segundo dados da Comscore.