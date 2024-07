Gladson e Banco Mundial discutem sustentabilidade e inclusão no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli se reuniu na tarde desta quinta-feira, 25, com representantes do Banco Mundial (Bird) durante uma visita de cortesia ao Acre. O encontro, realizado no Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco, teve como objetivo reforçar a parceria de longa data entre o Estado e a instituição financeira internacional.

Participaram do encontro importantes figuras do Banco Mundial, incluindo Ed Mountfield, vice-presidente para operações, e Johannes Zutt, diretor para o Brasil.

“Nos sentimos muito acolhidos e bem recebidos aqui no Acre. Estamos aqui para ouvir o governador Cameli e discutir suas ideias e projetos para o estado. Nosso compromisso com essa parceria é forte e queremos continuar a colaborar para o desenvolvimento do Acre”, ressaltou Ed Mountfield durante o encontro.

Anúncios

Desde 2009, o Acre tem se beneficiado de programas financiados pelo Banco Mundial, como o Programa de Inclusão Social e Desenvolvimento Econômico Sustentável (Proacre) e o Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica (Proser). Estes projetos foram fundamentais para promover a inclusão socioeconômica e ambiental em áreas isoladas e vulneráveis do estado, com investimentos que totalizam 45 milhões de dólares, sendo 5 milhões provenientes de recursos próprios do governo.

O governador Cameli ressaltou a importância do apoio contínuo do Banco Mundial, que possibilitou a implementação de programas essenciais nas áreas de educação e saúde, como o Asas da Florestania e o Saúde Itinerante. “O Banco Mundial tem contribuído sobremaneira para o desenvolvimento social e econômico do Acre, modernizando nosso sistema e práticas administrativas, tornando nosso serviço mais transparente e eficiente”, afirmou.

Em 2024, foi contratada uma nova operação de crédito denominada Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público – Progestão Acre. Este novo programa visa melhorar a administração das receitas e a gestão fiscal, orçamentária e patrimonial do estado, promovendo uma governança mais transparente e eficiente, beneficiando tanto o setor público quanto os cidadãos.