Moradores fecham Estrada do Calafate e liberam via após negociação com PM

Moradores da região do Calafate interditaram a estrada que dá acesso ao bairro de mesmo nome nas imediações do cemitério Morada da Paz, na noite desta quinta-feira (25).

Conforme os manifestantes, o motivo da interdição é a falta de cumprimento de promessas da prefeitura em relação à recuperação de ruas na região, uma das mais populosas da capital acreana.

O movimento pacífico acabou com a chegada da Polícia Militar, que negociou com os manifestantes que resolveram encerrar o movimento, mas garantiram que irão retornar com o bloqueio da estrada na próxima terça-feira (30), caso a prefeitura não sinalize com o trabalho de melhoria das ruas do bairro.

Os moradores usaram pedaços de madeira e resto de obras para interditar a Estrada do Calafate. Por ser no início da noite, horário de pico, o transito rapidamente ficou engarrafado.

“O prefeito veio aqui várias vezes, prometeu tapar buraco, prometeu recuperar as ruas e até agora nada. E a gente não aguenta mais, o único jeito é se manifestar, mas vamos abiri agora porque a gente não quer atrapalhar as pessoas, mas na terça-feira, a gente vai voltar a interditar a rua, já que não há outra alternativa”, disse um dos manifestantes.

